親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
北農休市菜價崩
統獨對立升高？
政治
軍事
綜合

沃草／政大學者許牧彥：同性戀者的「婚姻自由」沒被剝奪 他們可以跟異性結婚啊！

2018-03-10 21:55沃草

【沃草記者／廖昱涵】

政大科技管理與智慧財產研究所助理教授許牧彥今（9）日出席反同團同體幸福盟、安定力...
政大科技管理與智慧財產研究所助理教授許牧彥今（9）日出席反同團同體幸福盟、安定力量公投提案聽證會發言力挺婚姻為一男一女結合。（攝影／廖昱涵）
分享

即使2017年大法官已宣告民法「未保障同性婚姻」違憲，政大科技管理與智慧財產研究所助理教授許牧彥今（9）日時仍痛罵大法官以少數意見操縱社會並主張「婚姻自由就是異性間的結合」，許牧彥強調這個權利絕對沒有被剝奪，只是同性戀者不要，「所以大法官釋字第748號給同性結合的自由，不會判他有病或有罪，這是748特別的恩⋯⋯優惠」。而對於「另立專法」公投，許牧彥則認為同性與異性的結合有所不同，另立專法「把夫妻相關權利義務同等適用於同性」，立法工程較直接適用《民法》更為「簡單」。

許牧彥是在出席今日中選會主辦的反同公投提案聽證會中，做上述表示。

就在今（2018）年初反同團體下一代幸福聯盟、安定力量一口氣提出三項反同公投後，中選會以違反《憲法》平等權等疑慮，分別針對安定力量秘書長游信義提出的「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」、幸福盟理事長曾獻瑩提出的「你是否同意在不改變婚姻定義是一男一女結合的前提下，以專法保障同性別之二人經營永久共同生活的權益？」兩公投提案召開聽證會。

中選會於聽證會公文中指出，「你是否同意婚姻應限定在一男一女的結合？」此一公投，似乎涉及現有的《民法》規範，並不符合創制權為法律「從無到有」的概念。

曾在同性婚姻法公聽會中語出驚人表示「為什麼吸毒被禁止，同性戀卻沒有被禁止？」的商學院助理教授的許牧彥，今日以專家學者身份出席聽證會，並解釋《憲法》中對「婚姻」二字沒有明文規定，因此安定力量的公投即屬於「從無到有」的創制。

他進一步闡釋，為何當初訂定《憲法》的人沒有幫婚姻下定義？因為「沒有必要對於婚姻結合這個常識下定義」、「婚姻怎麼說都是男女之間的事⋯⋯同性婚姻是邏輯矛盾的名詞，就像乾燥的水蒸氣一樣」，力挺安定力量的公投案。

許牧彥還痛罵大法官區區幾人就做出釋憲、造成社會的動盪不安。他指出，教育部字典中的「婚」、「姻」二字解釋就只跟男女有關，充分彰顯婚姻價值。許牧彥嚴厲譴責大法官：「難道有政治權勢就可以改變婚姻在國語字典裡的定義嗎？」

而中正大學法律系副教授王韻茹則回擊，她認為公投雖是人民的權利，但在大法官明白宣告《民法》侵害婚姻自由和平等權而違憲的情況下，兩個公投主文皆「重現侵害情形」，王韻茹納悶：「還可以公投嗎？」

法務部法律事務司司長鍾瑞蘭也表示，《憲法》78條明定司法院有解釋憲法的職權，大法官釋字有拘束全國各機關和人民的效力。且748號解釋文表明：適婚人民而無配偶者，本有結婚自由，包含「是否結婚」暨「與何人結婚」之自由，是基本權。看得出來婚姻明顯已不限男女。

鍾瑞蘭引法律學者李建良見解指出，公投應不可架空代議體制、不可破壞《憲法》秩序，不可破壞中央與地方的垂直分權體制，並認為公投提案已經和748號解釋文抵觸，但仍尊重中選會作為公投主管機關的認定。

為因應安定力量、幸福盟的公投案聽證會，挺同團體在凌晨發起於中選會辦公大樓外排隊旁...
為因應安定力量、幸福盟的公投案聽證會，挺同團體在凌晨發起於中選會辦公大樓外排隊旁聽的活動，但最終被以位子不夠為由仍未進入聽證會場。（攝影／廖昱涵）
分享

對於中選會提出兩公投案有違反《憲法》第七條平等權問題，曾獻瑩與游信義則口徑一致的解釋，公投提案並沒有排除同性二人共同永久生活的權利，表示異性婚姻本就有《民法》規範，而同性關係也可能以其他方式同時存在。

此外，由於幸福盟的「另立專法」公投提案帶有前提，恐違反《公投法》第9條中「一案一事」規定。曾獻瑩也罕見妥協，表示願在會後立即修改主文，僅留下「另立專法」的真正公投標的。

而為因應安定力量、幸福盟的公投案聽證會，挺同團體在凌晨發起於中選會辦公大樓外排隊旁聽的活動。由於聽證會最多只有20個旁聽名額，挺同人士徹夜在外輪流站崗，但最終卻被以位子不夠為由，改在另一間辦公室中聽直播、未能如願進入會場。

其實，反同團體發起公投並非頭一遭！在2016年時，信心希望聯盟就曾發起「保護家庭」公投案，被當時還未廢除的「公民投票審議委員會」因公投事項不屬於法律複決、重大政策之創制複決，或憲法修正案之複決，且提案內容不符公投法「一案一事項」為限之原因，以10:1的壓倒性票數駁回提案。

對於幸福盟的另一項「同志教育不得入12年國教」公投提案，中選會也發函需開聽證會釐清疑義，將在3月14號下午登場。

公投同性婚姻大法官

沃草

沃草希望做一個農夫，提供公民更好的參與時政的平台和工具，在這公民社會的土壤施肥灌溉，讓這個理想的種子在每個人心中萌芽滋長，建立真正的公民社會。

沃草粉絲頁：http://fb.com/WatchOutTW | 國會無雙：http://musou.tw/

相關新聞

郭瑤琪案非常上訴被駁 陳師孟：證明司法還有很多恐龍

2018-03-10 22:01

呂秀蓮：今年聯合國開議日 陳建仁率團去敲大門

2018-03-10 21:13

談軍人年改 陳建仁：過程難免紛擾 不會動搖政府決心

2018-03-10 20:50

談中正紀念堂轉型 民眾建議去威權化、增加親近性

2018-03-10 19:11

外界拱周美青參選 馬英九：我連提都不敢提

2018-03-10 16:49

慈湖陵寢潑漆後 蔣萬安偕父母前往了解現況

2018-03-10 14:21

條件太嚴苛 促轉會人才難覓？

2018-03-10 13:01

美專欄作家選全球女性領導人 蔡總統入選

2018-03-10 12:35

陳師孟查諷扁行動劇 近期南下詢問陳水扁

2018-03-10 11:38

條件太嚴 促轉會尋才碰壁？

2018-03-10 11:05

立委追政治檔案法進度 國發會：227已報院處理

2018-03-10 11:05

以歌表「心跡」 有聽懂馬英九的歌單密碼嗎？

2018-03-10 09:00

黨產會 告發辜家母女與助理涉侵占

2018-03-10 00:33

尋找外交新思維 吳釗燮將與年輕外交官便當會

2018-03-09 22:02

李登輝：團結力量 杜絕中國法統勢力復辟

2018-03-09 20:37

花蓮震災 外交部感謝日本捐款踴躍

2018-03-09 20:34

李登輝：繼續堅定推動國家正常化工作

2018-03-09 20:10

「恐怖情人」柯Ｐ 已成小英國安問題

2018-03-07 16:05

有重量級人物選台北市長? 姚文智：我體重也蠻重的

2018-03-07 11:59

嚴德發的國防部會 成橡皮圖章？

2018-03-01 09:14

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

假日來國軍部隊打零工賺外快？基層瘋招募後備戰士

2018-03-10 11:29

外界拱周美青參選 馬英九：我連提都不敢提

2018-03-10 16:49

郝辦爆全國農會反對連三休 會議紀錄僅反對中秋節

2018-03-10 00:05

李登輝：國家領導人放任或製造統獨對立 都極不負責任

2018-03-10 15:00

以歌表「心跡」 有聽懂馬英九的歌單密碼嗎？

2018-03-10 09:00

街頭戰士7大武器排行榜 「生髮劑」排第幾？

2018-03-10 08:00

慈湖陵寢潑漆後 蔣萬安偕父母前往了解現況

2018-03-10 14:21

影／蔡丁貴：要被中國統一 他們自己回去就好了

2018-03-10 01:41

63歲史博館將閉館準備轉型 發展台灣的中華文化

2018-03-10 04:52

郭瑤琪案非常上訴被駁 陳師孟：證明司法還有很多恐龍

2018-03-10 22:01

性別失衡 選後全台恐無民進黨籍女性縣市長

2018-03-10 11:57

昨遭噴生髮液 蔡丁貴有感：學習容忍是智慧與勇氣

2018-03-10 11:29

北農事件 賴清德：吳音寧未來可以做得更好

2018-03-10 11:32

李登輝問民進黨北市「咁有人」 姚文智：老先生誤會了

2018-03-10 17:42

許忠信對決黃偉哲選台南市長？許：越來越有信心

2018-03-10 14:52

李登輝挺柯文哲 問「民進黨有人嗎」

2018-03-10 00:33

因綠卡猶豫？ 韓國瑜幕僚：卡在沒資源

2018-03-10 00:19

條件太嚴 促轉會尋才碰壁？

2018-03-10 11:05

傳陳亭妃脫黨參選？賴神：我對她有信心

2018-03-10 12:59

屏東傘訓基地搬遷跨第一步 大聖西營區新建工程招標

2018-03-10 12:16

綠各派系立委大團結 明挺吳秉叡選新北市長

2018-03-10 18:48

藍新北市長人選3月底出爐 周錫瑋：黨中央誰決定的？

2018-03-10 09:32

家人反對參選高市長？韓國瑜：男子漢不對外談家裡事

2018-03-10 00:02

黨產會 告發辜家母女與助理涉侵占

2018-03-10 00:33

北市沒人選 民進黨尷尬 李登輝：尷尬才會認真

2018-03-10 15:59

為推國親合 張顯耀：曾與吳敦義開長榮桂冠305號房

2018-03-10 14:13

呂秀蓮提319疑點 侯友宜：若有新事證可重查

2018-03-10 16:54

監察院長訪視南沙太平島戰備 視導40高砲操演

2018-03-10 11:52

談軍人年改 陳建仁：過程難免紛擾 不會動搖政府決心

2018-03-10 20:50

聲援西藏遊行 訴求達賴喇嘛要回家

2018-03-10 16:59

綠嘉義縣長初選裂痕擴大 有人要雙方去毒誓

2018-03-10 11:41

國防部長：募兵成效正常續執行

2018-03-10 00:33

蘇煥智分析 許忠信參選會影響黃偉哲選情

2018-03-10 18:16

北農連休菜價崩 賴揆：北市府、農委會都有問題

2018-03-10 00:33

新聞眼／宜蘭想守綠地 賴「雙陳」合流

2018-03-10 00:19

宜蘭誰出征？綠選對會建議提名陳歐珀

2018-03-10 00:19

呂秀蓮：今年聯合國開議日 陳建仁率團去敲大門

2018-03-10 21:13

許忠信選台南市長機率高 黃偉哲尊重

2018-03-10 20:35

共諜案重創 張顯耀：涉案能進總統府與王郁琦巧遇？

2018-03-10 14:14

蘇起：美中關係受制美國內政 兩岸淪為次要

2018-03-10 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top