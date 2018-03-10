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黨產會 告發辜家母女涉侵占

2018-03-10 00:33聯合報 記者鄭媁、賴佩璇／台北報導

黨產會昨天前往北檢告發辜家母女及劉姓助理涉嫌侵占、毀損。黨產會發言人施錦芳表示，...
黨產會昨天前往北檢告發辜家母女及劉姓助理涉嫌侵占、毀損。黨產會發言人施錦芳表示，雖然辜懷如辯稱那些都是辜嚴倬雲私人的物品，但黨產會不予採信。 記者杜建重／攝影
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不當黨產處理委員會昨天指出，婦聯會前主委辜嚴倬雲、辜嚴倬雲女兒辜懷如與劉姓助理因隱匿、毀損資料，涉犯刑法業務侵占、背信、毀損他人文書及「促進轉型正義條例」毀壞政治檔案罪嫌，黨產會人員昨天向北檢提刑事告發。對此，婦聯會昨天表示「沒有回應」，靜待後續發展。

黨產會日前認定婦聯會為國民黨附隨組織後，外傳辜嚴倬雲的秘書一月底到婦聯會大樓取走辜嚴倬雲辦公室物品。黨產會隨即以保全婦聯會內涉及轉型正義歷史真相的相關政治檔案，展開調查。

黨產會指出，上月七日起陸續約詢婦聯會員工、司機、辜懷如及相關人士後發現，員工去年五月基於辜嚴倬雲指示，將婦聯會二○○六年前帳冊、檔案等會務資料，依不同處室分門別類、裝箱標示，隨後搬運到台北市中山區德惠街某處，交由辜嚴倬雲、辜懷如保管。

黨產會表示，去年十一月底到十二月初，辜懷如指示劉姓助理，從德惠街將資料搬移到台北市中山北路二段某處。另在辜嚴倬雲指示下，由辜懷如協同助理銷毀。辜嚴倬雲、辜懷如雖辯稱搬運資料都是辜嚴私人物品，但黨產會約詢相關人士都一致表示，搬移物品包含各處室檔案資料，共一百七十箱。

黨產會說，辜嚴倬雲去年十二月被內政部撤免婦聯會主委職務時，未返還保管的帳冊、檔案等會務資料，且在未徵詢婦聯會同意下，逕自指示銷毀相關帳冊、檔案等會務資料，已涉犯「刑法」與「促進轉型正義條例」等罪嫌。

黨產會發言人施錦芳說，黨產會目前調查檔案遺失部分已進入尾聲，接下來將針對不當取得財產部分調查、開聽證會並認定。到目前為止，她都不太相信所有資料都碎掉了。

至本報截稿前，辜嚴倬雲委任律師未接電話，無法取得回應。婦聯會現任主委雷倩表示，她不忍事情發展到現在這樣的地步，也不解辜嚴倬雲近日為何會主張三百八十五億元資產應全數捐給國庫。

辜嚴倬雲婦聯會黨產

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