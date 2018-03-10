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以歌表「心跡」 有聽懂馬英九的歌單密碼嗎？

2018-03-10 09:00聯合報 記者 邱瓊玉張芮瑜羅建旺林家琛卜敏正／報導

高歌一曲與民同樂，是政治人物和選民「博感情」的好方法。不少政治人物都有因應不同場子準備不同的主打歌。前總統馬英九留美，愛唱美國鄉村樂「Take Me Home, Country Roads」，但在選舉場合，招牌曲變成「你是我的兄弟」。台北市長柯文哲拿手歌是「月亮代表我的心」，也曾挑戰五月天的「憨人」，現在改練伍佰金曲「挪威的森林」。

前總統馬英九（中）與前副總統吳敦義（右）等人，高唱「你是我的兄弟」。 圖／聯合報...
前總統馬英九（中）與前副總統吳敦義（右）等人，高唱「你是我的兄弟」。 圖／聯合報系資料照片
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馬英九政治場子主打歌 你是我的兄弟

馬英九在鏡頭前唱過不少歌，每到選舉場子或國民黨場合，少不了來首你是我的兄弟，在歌聲中「你兄我弟」，爭取支持。客家票在選戰中具關鍵地位，馬英九也練唱「客家本色」，爭取客家鄉親認同。

馬卸任一周年時，壹周刊接獲讀者提供的影片顯示，馬英九到北市建國北路有Live Band的酒吧，被拱上台唱歌。馬英九拿起麥克風說，「我這個人沒什麼長處，一向碰到這樣的場合，我一向不做無謂的掙扎」，餐廳賓客聞聲莞爾。接著他就唱起歌手John Denver名曲Take Me Home, Country Roads，不少人搶拍難得的畫面。

柯P「帥到分手」前進「挪威的森林」

柯文哲過去愛唱鄧麗君的老歌，當市長後頻頻練新歌。2015年跨年晚會，他唱五月天的「憨人」。雖然事前多次練習，登台獻唱仍有些「落漆」，音樂剛進就忘詞，後來走音、掉拍，甚至唱錯詞；主辦單位索性把螢幕的歌詞去掉，最後連伴奏都停了，讓柯文哲「自由發揮」。

2017年跨年臉書直播，柯文哲輕哼歌手周湯豪的「帥到分手」，雖然還是走音，還把帥到分手，唱成「摔倒分手」，不過他認真演出，觀眾仍給予滿堂彩。上月在民進黨台北市黨部餐會，柯文哲被拱上台，當仁不讓說「我要唱挪威的森林」，自信又霸氣。不過歌喉普普的柯文哲，還是唱到走音、掉拍，但個性認真的他仍深情唱完。

市長比一比 姚文智尬「挪威的森林」

不讓柯文哲專美於前，民進黨有意角逐台北市長的立委姚文智，日前出席民進黨籍台北市議員洪健益新春團拜，也開唱挪威的森林，互別苗頭意味濃厚。相較於柯文哲「念歌」式的歌路，姚文智的歌聲多了幾分「起伏」，偶爾還隨著音樂搖擺，和柯一樣深情，又多了分自信。

宜蘭民進黨「雙陳」 各有各的主打歌

「對著海風大聲唱大聲喊，女人心你敢有看…」，高雄市長陳菊喜歡唱的詹雅雯名曲「深情海岸」，曾經擔任陳菊副手的宜蘭代理縣長陳金德出身漁村，對歌詞中的意境很有感，也愛唱這首歌，另外也愛豪氣十足地唱「你是我的兄弟」。

可望代表民進參選宜蘭縣長的立委陳歐珀愛唱翁立友的「堅持」，表達堅持到底的快心。他對「有人出世著好命，阮是用命底打拚」的歌詞特別有感，相信「運命不是天註定，只要用心來打拚，一定唱出阮的名。」

游錫堃愛「小雨傘」 林義雄高唱離情

曾任宜蘭縣長的前行政院長游錫堃早期會點唱「一支小雨傘」，熟悉他的人士說，除了歌曲好聽，宜蘭常下雨也是游愛唱這首歌的原因。

民進黨前主席林義雄在離開民進黨的一場尾牙宴，曾連唱3遍「星夜離別」，歌詞「雖然相愛也要分離，忍淚說再會…，難以說出心中苦，請你要體會…」林義雄很喜歡這首歌，唱歌時充滿感情。

因為出身多雨的宜蘭，行政院前院長游錫堃（中）愛唱「一支小雨傘」。 圖／聯合報系資...
因為出身多雨的宜蘭，行政院前院長游錫堃（中）愛唱「一支小雨傘」。 圖／聯合報系資料照片
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國民黨打氣之歌 唱「團結就是力量」

國民黨員愛合唱「團結就是力量」，黨主席吳敦義今年到宜蘭為黨部小組長授證，就帶著宜蘭縣長提名人林姿妙等人一起高歌，堪稱黨的打氣之歌。

議員妻曾是星光幫歌手 議員婦唱夫隨

新竹市長林智堅最愛的歌跟陳歐珀一樣，也是翁立友的「堅持」。市府行政處長白舒樺說，這首歌的歌詞好像在描述市長政治生涯的歷程，「最近跟里長喝春酒，上台高唱堅持，氣氛一下就炒熱」。

新竹市議員吳國寶的另一半是星光幫歌手張涵雅，「別人夫唱婦隨，我們婦唱夫隨」。張涵雅曾入圍金曲獎，她出的專輯「望」中有一首歌「做伴幸福」，原要做為吳國寶選舉主打歌，但被林智堅「聽中」，選為新竹市的「城市之歌」。

張明達選縣長有民調之歌 民眾反應熱

音樂愛好者黃新雄經營綜合藝術團，曾參與黃俊雄布袋戲錄製，曾創作20首台語歌曲，由歌手方瑞娥、龍千玉及高向鵬等人演唱。

音樂愛好者黃新雄（左）為張明達創作「民調之歌」。 圖／張明達團隊提供
音樂愛好者黃新雄（左）為張明達創作「民調之歌」。 圖／張明達團隊提供
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嘉義縣議長張明達有意參縣長，黃新雄為他創作「民調之歌」MV，花了3天錄製完成，透過簡單、押韻台語歌詞，讓支持者了解如何回答電話民調，為張明達助選。推出後還因效果佳、反應熱烈，又追加編製「熱門版」。

馬英九柯文哲

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