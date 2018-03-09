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民雄水上鐵路高架沒進度 陳明文批交通部放任嘉義縣府

2018-03-09 16:53聯合報 記者丘采薇╱即時報導

嘉義縣民雄、水上鐵路高架化可行性評估延遲一年至今尚未完成，民進黨立委陳明文今天在...
嘉義縣民雄、水上鐵路高架化可行性評估延遲一年至今尚未完成，民進黨立委陳明文今天在立法院總質詢痛批交通部故意放任嘉義縣政府，並指責賀陳旦「你根本沒有在關心嘉義。」圖為立委陳明文（右）他帶妻子廖素惠（左）為翁章梁站台助講。記者魯永明／攝影
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嘉義縣民雄、水上鐵路高架化可行性評估延遲一年至今尚未完成，民進黨立委陳明文今天在立法院總質詢痛批交通部故意放任嘉義縣政府，並指責賀陳旦「你根本沒有在關心嘉義。」

陳明文表示，民雄、水上鐵路高架化，行政院前副院長林錫耀曾召集會議，希望嘉義縣政府配合嘉義市鐵路高架化，盼2017年3月完成可行性評估，但卻跳票，交通部長賀陳旦當時說要到嘉義開會也爽約，只派次長王國材與會，結果延到2017年10月完成可行性評估又再度跳票。

隨後賀陳旦一度要解釋，但陳明文激動地說：「你根本沒有在關心嘉義，私下、公開跟你拜託幾遍了，連關心都不關心，可行性評估到現在還在做。」他也說，原本應該2019年要完成總額規劃，最慢2020年5月動工，但進度嚴重落後。

對此賀陳旦說，可行性評估是由地方政府提出來；陳明文反問：「那你為什麼沒有督促嘉義縣政府？」行政院長賴清德則在一旁緩頰，指重大建設必須由地方跟中央要配合，但陳明文又再批評：「不需要替交通部講話，但目前為止交通部都沒有角色，一直放任嘉義縣政府。」

陳明文也建議賴清德，必須改變過去國民黨執政長期「重北輕南」，例如嘉義除了中正大學和故宮南院，最近30年來都沒有重大建設，南北差距越拉越大，嘉義人會覺得很卑微，都沒辦法和台北相比，光看嘉義高鐵特定區和台北相比，一到嘉義好像時間停滯，尤其馬政府執政8年都沒發展。政府應該照顧長期支持民進黨政府的南部民眾，他也對賴揆說：「你是大家期待的政治明星，希望回應南部地區選民的心聲。」

陳明文賀陳旦鐵路高架化

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