王希哲任密使要台接受一國良制？馬英九：有會談非密使

2018-03-09 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



中國大陸異議人士王希哲（中）7日在台大教授黃光國（左）的陪同下，拜訪前總統馬英九（右），就兩岸關係進行意見交流。圖／馬英九辦公室提供 分享 facebook

中國大陸民運人士王希哲近日來台，3月7日下午會見前總統馬英九，傳出是以密使身分，傳達中共政治局常委王滬寧盼台灣接受以「一國良制」取代「一國兩制」妥協方案。馬辦下午否認，表示會見過程，王並沒有提提到傳達訊息或擔任密使等事。

馬英九辦公室表示，年後接獲台大教授黃光國來電，表示王希哲三月上旬訪台盼能拜訪馬，雙方遂敲定於3月7日下午4時40分於卸任元首辦公室進行半小時意見交流。

馬英九辦公室指出，會面之初，王希哲就表明目前定居美國，1996年10月10日與已故大陸人權人士劉曉波在明報發表「雙十宣言」後，劉就被捕，王則逃經香港至美國，20幾年來無法回中國大陸。

提到兩岸關係，王希哲當時說，國民黨前主席連戰提出的「一國良制」是最適合兩岸關係做法。馬英九則說，這是故總統蔣經國當年接見外賓時回應「一國兩制」說法，並不是連首創；對台灣來講，最好還是維持現狀。

馬英九說，「統一不是不能談，但這是將來的事，而且要看當時的氛圍，如果大陸還是凶巴巴的整天要打台灣，台灣人當然會怕啊」。

馬英九會中表示，贊成王希哲希望大陸和平民主理念，也尊重王希望兩岸以「一國良制」方式盡快統一看法，但馬強調，兩岸統一一定要在和平、民主前提下，大陸所提統一方案須獲台灣人民接受，否則台灣人民不會支持。

王希哲會中也曾提到，現在台獨勢力都是主張日本是宗主國，認為自己是日本人，希望日治，就是所謂的「皇民台獨」，這樣會引起大陸人民不滿。

馬英九則更正說，現在台獨者是真覺得自己是台灣人，跟日本沒關係；「現在統治台灣的也不是日本人，台灣已經民主化，民進黨已經執政第二次，現是誰在殖民呢？現在都是本土的啊，這種所謂殖民統治、台獨者都是皇民台獨的說法，根本說不通。」

但會談最後，王希哲仍重申對「日本統治、皇民台獨」的看法，強調大陸人民都有這樣錯覺。馬英九說，「王先生，那你的任務就是要去消除這樣的錯覺，因為那真的是錯誤的」。