被噴生髮劑 蔡丁貴：統派走投無路 才用低階手法

2018-03-09 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



「自由台灣黨」主席蔡丁貴等獨派團體今天上午舉行記者會說明日前慈湖潑漆行動時，「大陳島鄉情文化促進會」理事長胡志偉與兩名同伴突然進入會場，朝著蔡丁貴狂噴「生髮劑」。蔡丁貴下午回應表示，「很同情他啦，表示統派已經走投無路，才會用這種比較低階的手法。」

蔡丁貴還表示，現在台灣與中國往來，已經沒有什麼禁忌了，「他們要被中國統一，他們自己回去就好了！」台灣雖比較小，也可能沒有中國富裕，但「我們喜歡這樣的生活」。

「要被中國統治的人回去中國，不要強迫台灣人被中國統治！」蔡丁貴說，這是他自己的感覺。

對於胡志偉說：「若潑漆擦掉就好，那生髮劑不喜歡也擦掉啊！」蔡丁貴回說，「如果我今天是蔣介石，他來噴我的頭髮，OK啦」，「但我是活的人」。

蔡丁貴說，為什麼政府每年要花4200萬元維護蔣介石的棺木，「我有花流亡政府任何錢嗎？你可以在路上攻擊任何跟體制沒有關係的人嗎？所以這個類比是完全不適當」。

被問到會不會害怕，蔡丁貴說，對這種手法，他當然會害怕，但不會提告，因為提告等於躲到「中華民國流亡政府」的司法體系去尋求司法的保護；他對「中華民國流亡政府」的司法完全沒有信心，如果台灣人民看到統派對他的攻擊，「應該是台灣人民來保護我！」

蔡丁貴更批評，台灣人現在還是「中華民國僵屍流亡政府」的奴隸，包括民進黨執政的中華民國政府，「沒有民進黨政府，也沒有蔡英文政府，他們都是政權」，「台灣現在的政府就是從中國逃亡來台灣的中華民國僵屍流亡政府」，所以，「中國的難民可以回去中國了啦！不要繼續惡奴欺主、軟土深掘、侵門踏戶，71年了啦！」

「要回去快回去啦！」蔡丁貴還說，如果缺機票回不了中國，「來跟我講，我來募款，送你機票回去！」

獨派團體9日在台灣北社舉行「慈湖潑漆暨遭拘提暨相關言論遭封殺」記者會，有抗議者（中）闖入會場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴（右）噴灑生髮劑。 中央社 分享 facebook