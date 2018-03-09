婦聯會毀損資料？ 黨產會告發辜嚴倬雲等3人

2018-03-09 14:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



不當黨產委員會2月1日認定婦聯會為國民黨附隨組織後，清查會屬財務資料時，質疑前主委辜嚴倬雲、辜嚴女兒辜懷如與劉姓助理涉隱匿、毀損資料，今下午向台北地檢署告發3人涉犯刑法業務侵占、背信、毀損他人文書罪嫌，及促轉條例第19條毀壞政治檔案罪嫌，盼檢調單位查核後，依法追究，勿枉勿縱，以維法制並回應全體國人對轉型正義期待。

黨產會指出，經媒體揭露稱婦聯會前主委辜嚴倬雲的李姓秘書，已於今年1月31日至婦聯會大樓取走辜嚴倬雲辦公室物品，本會為保全婦聯會內涉及我國轉型正義歷史真相相關政治檔案，旋即展開調查，並於今年2月7日起陸續約詢婦聯會員工、司機、辜懷如及相關人士後發現：

一、婦聯會員工於去年5月中旬基於婦聯會前主委辜嚴倬雲指示，將該會95年前帳冊、檔案等會務資料，依據不同處室分門別類並加以裝箱標示（標註顏色、數字以資辨識），隨後搬運至台北市中山區德惠街16-5號8樓，交由辜嚴倬雲、辜懷如保管。

二、去年11月底至同年12月初，經辜懷如指示其劉姓助理，自德惠街將前開資料搬移至台北市中山區中山北路二段96號4樓；另在辜嚴倬雲指示下，由辜懷如協同其劉姓助理銷毀。

黨產會表示，辜嚴倬雲、辜懷如雖辯稱106年5月中旬自婦聯會運至德惠街16-5號8樓之95年前會務資料等皆為辜嚴倬雲私人物品，然據本會約詢相關人等均一致表示，物品包含各處室95年以前檔案資料共計170箱，辜嚴倬雲、辜懷如主張與事實不符，其行為涉及觸犯刑法第336條第2項業務侵占罪嫌。

黨產會認為，辜嚴倬雲於去年12月22日被內政部撤免其婦聯會主任委員職務時，未返還其保管帳冊、檔案等會務資料，且在未徵詢婦聯會同意下，逕自指示辜懷如銷毀相關帳冊及檔案等會務資料，實涉犯刑法第342條第1項背信罪嫌、刑法第352條毀損他人文書罪嫌及促轉條例第19條毀壞政治檔案罪嫌。