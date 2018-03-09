曾烏龍報派入閣 蕭美琴：總統知道我立場

2018-03-09 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



日前內閣改組，民進黨立委蕭美琴被「報派」入閣，她在臉書極力澄清「會把立委任期做滿」，今天蕭美琴接受廣播專訪再被問到此事，蕭說，總統也知道她的立場。翻攝蕭美琴臉書 分享 facebook 日前內閣改組，民進黨立委蕭美琴被「報派」入閣，她在臉書極力澄清「會把立委任期做滿」。今天蕭美琴接受廣播專訪再被問到此事，蕭說，總統也知道她的立場，好不容易在花蓮選上，她會好好珍惜，不會輕易違背做好立委任期的承諾。

蕭美琴從北部都會選區到東部經營有成，深耕8年終於選上花蓮縣立委。蕭美琴今受訪表示，從都會選區跟鄉村選區不同，花蓮比較特別，因此這幾年不會主動上媒體、不開記者會，知名度在花蓮不是主要考量，而是要勤走基層。

主持人周玉蔻詢問是否擔心因為在東部，與權力核心疏遠？蕭美琴笑說：「總統的女兒（貓咪）蔡想想也是我乾女兒，因為蔡想想是我在花蓮撿到的」，蔡英文甚至也會開玩笑問，「我哪裏還缺一個位置，妳要不要去啊？」

不過，蕭美琴表示，總統也清楚她的立場，會留在花蓮努力，她不擔心「發配邊疆」，因為看太多政治起落，留在花蓮也是自己選擇，況且若她入閣，立委重選更難，很多花蓮鄉親第一次把票投給民進黨的候選人，因此自己當選更要珍惜，不能輕易毀諾。

至於花蓮地震災後重建，蕭美琴說，總統也幫了很多忙，原本還計畫帶媒體來花蓮振興地方觀光，但是因為最近總統家事（母親病逝）暫緩，但還是給了很多工業區重建、振興觀光的幫助。