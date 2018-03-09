存在的歷史！雷倩紀錄2018婦聯會國際婦女節大會

2018-03-09 04:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



面對風雨飄搖、內外交迫的一年，被行政院黨產會認定為國民黨附隨組織的婦聯會，昨天舉辦2018國際婦女節慶大會，外界關切的是婦聯會的勞軍捐金額，黨產會持續追查婦聯會勞軍捐檔案，戰場指揮權爭權讓婦聯會主委雷倩在會前請辭主委明志，讓慶祝大會幾乎失焦。雷倩昨天深夜在臉書貼文，親筆紀錄下不知有無明年的婦聯會，民國107年的國際婦女節慶祝大會「歷史」。

雷倩臉書指出，「加強國際聯繫、促進國民外交」是婦聯會章程明訂的任務。過去婦聯會除積極參與各種國際婦女組織，每年的3月8日國際婦女節必定在台北舉行盛大的慶祝大會，邀請駐台使節團及婦女團體一同慶祝，是年度最重要的國民外交活動。

雷倩表示，已經被黨產會認定為附隨組織、凍結資產的婦聯會今年還要辦理婦女節大會嗎？常委會及同仁們知道我們可能沒有明年，但只要存在一天就該認真執行自己的任務，決定援例辦理！沒有預算、怕人鬧場，我們用創意用努力用各種關係，籌備了一場簡單隆重的國際大會，以及歷史回顧照片特展。

雷倩指出，這場活動有十多位駐台使節親自參加，並由使節團團長尼加拉瓜達比亞大使代表致詞。達比亞大使是台灣的老朋友，他第一次駐台時見過我們的前主委蔣夫人，還能以相當流利的中文跟著唱月亮代表我的心。

雷倩表示，可惜與會的媒體只關心所謂婦聯會擁有一千億的傳聞，沒能看出我們在國民外交上的用心與努力。她強調，根據她看到的零星紀錄，與婦聯會相關的勞軍捐款絕對沒有一千億！當年婦聯會作為被分撥的單位之一，以所得款項辦理興建眷舎及勞軍等各種工作，其中最大筆為興建軍眷住宅38,120戶及職務宿舍14,906戶，合計53,026戶。

雷倩指出，所有曾經住在婦聯幾村、銀聯幾村、影劇幾村、貿易幾村、果貿幾村、干城幾村、凌雲幾村、陸光幾村、海光幾村、大鵬幾村、明駝幾村、慈恩幾村、精忠幾村、工協、商協、礦協、金門、馬祖、忠勇、仁愛、力行、成功、民族、民權、民生、自治、自勉、自愛、自立、自強、克勤、實踐、敬業、樂群等村子的朋友，都是這項工作的見證人。

雷倩說，根據昨天到場的陳將軍說明，眷舍穩定了國軍士官兵的家庭，讓軍人在兩岸對峙的年代，無後顧之憂的保家衛國！

身為「將軍女兒」的雷倩最後感慨說，台灣承平已久，如今整個社會似乎忘記了曾經的風雨飄搖，但西太平洋情勢日益詭譎，會不會有朝一日，台灣再度需要英勇的軍人保衛呢？屆時，會不會有人想起要還被汙名化的軍人公道？