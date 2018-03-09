潑漆案 林彥廷：兩蔣的統治精神，至今仍主宰台灣？

2018-03-09 04:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



日前在桃園大溪發生有學生前往蔣介石棺木潑灑紅漆表達抗議，台大學生會長林彥廷昨天深夜在臉書發文，表示為何蔣中正的棺木被潑灑紅漆，會引起如此劇烈的反彈及抗議？是真因華人傳統思維的「死者為大」觀嗎？還是其實兩蔣的統治精神，並未從我們現今生活的社會中完全離去，威權體制所創造出一言一行、思考及規劃，都還在主宰著民主化三十餘年的臺灣？

近日，包括台大、輔大等校學生至位於桃園大溪的蔣介石棺木潑灑紅漆，表達對於蔣的不滿，引起社會風波；後續司法單位又引起相當規模的爭議，包含法院裁定罕見高額之抗議行動交保金額、有關言論在社交媒體上疑似遭噤言封殺等等。

林彥廷表示，有論者常說，要功過並陳。然而值得討論者是，「功」現有坐落於桃園的「文化園區」，又有存在於台北市中心的「紀念堂」，甚至動用憲兵部隊駐守，可說是相當罕見；而論及其「過」，有任何可供受迫害遺族、後世研究及警惕者可以造訪的公共紀念場所嗎？落實轉型正義的方法。這些都是這一世代無可避免要持續承擔的歷史責任。

林彥廷說，而此次潑漆事件，是對於轉型正義、臺灣過去威權的歷史的論辯中的一次社會衝突。潑漆誠然是極具衝突性的展示，而本身既是違法抗議的行為，北檢更曾於2014年1月，援引大法官釋字509號「國家應給最大限度維護言論自由」，對涉嫌向法院潑漆的男子給予不起訴處分。當然，對棺木潑漆作為一種社會抗議行為，需要負起後續的責任，無論是法律上的具體罪責，或承受部分的社會輿論譴責，是屬個人依自我意志之抉擇及後果，至於詛咒威脅這些抗議同學，不過是再一次激化社會對立，又有何益？

同時，我們不禁也要省思，為何蔣中正的棺木被潑灑紅漆，會引起如此劇烈的反彈及抗議？是真因華人傳統思維的「死者為大」觀嗎？抑或是所謂「禮儀倫常」觀？還是其實我們並不願意面對整個族群最根本的疑懼：兩蔣的統治精神，並未從我們現今生活的社會中完全離去，威權體制所創造出一言一行、思考及規劃，都還在主宰著民主化三十餘年的臺灣？

而針對學代會及研究生協會粉絲專頁遭下架一事，林彥廷也說，現在還能夠傳出災情還是好事，若因為對政治觀點、意識形態發表言論，無論是與當局立場相反與否，會遭到持相反意見族群的批判噤聲，推演到極致，未來恐怕連這些消息我們都是難以知悉。

「我不同意你的觀點，但我誓死捍衛你說話的權利。」林彥廷指出，英國作家霍爾綜結伏爾泰240年的思想價值，如今已經被提到爛了，但整個臺灣的社會卻遲遲無法做到，看到與自身價值不同的言論，轉貼到特定社團，呼朋引伴檢舉使其遭到隱蔽，因為「眼不見為淨」而產生的快感，既可悲又幼稚。

他認為，針砭時事的言論自由保障範圍，完全不應以任何形式的藉口，作為「確認」封鎖、下架的理由。原因無他，蓋此例一開，審查的標準將全然受利益考量控制的商業機構自由調配，臺灣人民的言論思想權利，將再無多元討論的可能。

「N、n」、「小熊維尼」憑空消失，並不是幻想出來的案例，而是中共正在發生的真實事件，如今在臺灣，當我們希望高壓戒嚴不再在這塊土地上復辟的同時，又怎麼能容忍彼此同威權者般，利用社交媒體的優勢機器，創造新時代的言論管制？未來，利用此一社交平台，創造容忍彼此並能夠對話的空間，而非透過檢舉等機制促使其消失，仍是我們要持續努力的方向。

全文如下：