關心花蓮觀光 蕭美琴當選交通召委即排考察

2018-03-08 15:02 中央社 台北8日電



花蓮地震重創觀光產業與經濟，立法院交通委員會召委、民進黨立委蕭美琴今天說，交通委員會下週議程將安排至花蓮考察，讓交通部與觀光局能了解第一線問題的嚴重性並聽取意見。

花蓮2月6日發生地震，造成嚴重災情，更是影響花蓮的觀光相關產業。立法院今天選出新會期各委員會的召集委員，擔任交通委員會的召委蕭美琴，隨即安排下週議程，14日將至花蓮地區考察災後交通建設與觀光產業重建情形，以及15日的花蓮0206震災觀光振興政策專案報告。

蕭美琴今天向中央社記者表示，地震發生在影響花蓮一年觀光產業中最重要的時間點，原先從農曆春節到二二八連假，能夠讓花蓮的觀光業者有收入，支撐上半年的正常運作，但因為地震，少了這樣的收入，同時也連帶影響包括餐飲等產業，大家都過的很辛苦。

蕭美琴說，雖然政府有提出相關紓困方案、或是刺激旅遊的方案，但她還是希望交通部與觀光局到第一線了解問題的嚴重性，同時也能聽聽地方上的意見，盼能夠一起努力，給予地方業者信心。

她也說，一般來講，委員會第一週不會先排專案報告，都是安排一般業務報告，但是這時間點對花蓮很重要，因此希望能讓各界對花蓮有更多的了解、及認識地方上實際的需求；花蓮現在已沒有地震，也恢復正常，但就是沒人來觀光旅遊，花蓮人民就沒有收入，這些都是環環相扣的。