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學者：負數票選制非常新穎 但勢必有衝擊

2018-03-08 14:32聯合晚報 記者林麒瑋／台北報導

負數票協會今日將公投連署書送中選會，行政院前院長陳冲呼籲應修選罷法，讓民主社會的台灣在選舉中，能讓人民充份使用應有的權利。對此，許多學者都認為這樣的選舉制度算是非常新穎，但勢必也會帶來衝擊，後續機制要建立完善的配套和法制規範，才能讓負數票真正達到目的。

台大政治系教授王業立表示，表達對候選人的意見，不僅能投下支持更投反對的時候，這是個蠻新穎的政策，目前沒有國家真正實施，而印度、泰國和俄羅斯有執行「以上皆非」的選舉制度，但那個又與反對票意義不同，若台灣執行這樣選舉方式，也是一種創新。

王業立說，負數票的成立一定會有衝擊，也會比以上皆非的影響力更大，在單一選舉的制度來看，正面效益的票扣除團體和組織做策略性的推動，小黨候選人的集中選票投反對，而盡力拉下敵隊的候選人，這種想像中的策略是可行的。

中山大學政治研究所教授廖達琪指出，負數票是一個很好的方向，只是這樣的遊戲規則就會顯得非常重要，但這樣的選舉設計能真正保證民主嗎？其實也不見得。在選民都不滿意候選人或團體的時候，這樣就能讓局重開(重選)，也就說負數票是有象徵意義，能讓選民表達不滿，但目前這樣的後續規範還不詳盡。

廖達琪表示，若負數票的方式執行，那有可能讓不在政黨內的人有機會，選民能透過反對票否決現有政黨，人民和社會聯盟就有可推動的空間。

選舉公投

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