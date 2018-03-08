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當年叱吒風雲 高雄三大家族盛況不再

2018-03-08 00:09中央社 高雄7日電

前高雄市議長陳田錨7日下午在高雄家中辭世，享壽90歲。（資料照片） 中央社
前高雄市議長陳田錨7日下午在高雄家中辭世，享壽90歲。（資料照片） 中央社
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前高雄市議長陳田錨今天辭世，又喚起民眾對昔日高雄三大家族記憶，相較於當年三大家族左右高雄政商勢力的盛況，如今人事凋零，已不可同日而語。

國民黨籍的陳田錨卸下議長近20年，已不再過問政治，不過陳家在地方仍有其影響力，即使民進黨的陳菊接掌高雄市，至今都還聘任陳田錨為市府顧問。

陳田錨啣著金湯匙出生在高雄市陳家，祖父陳中和經營蔗糖生意還擁有豐厚的土地資產，奠定了陳家龐大的基業，擁有豐厚經濟實力，開啟家族從政之路。不僅陳田錨的伯父陳啟川擔任過市長，父親陳啟清當過議員，政商關係的交織更厚實陳家在地方的勢力。

陳田錨受日本教育，從日本近畿大學商經學部畢業，返國後協助家族事業，後來受到父執輩的影響從政，開啟在市議會逾30年的從政生涯。

事實上，陳田錨也曾被勸進參加中央民代增額選舉，後來因為中美斷交，中央民代增額選舉緊急停辦，陳田錨與立委擦肩而過，但任期共8屆的議員還有5屆議長的資歷，深化了陳家的實力。

國民黨市議員周鍾贊說，陳田錨很有政治智慧，可以用幽默化解所有議事的衝突，且廣結善緣，不管藍綠對他的尊崇數十年如一日，在地方上「喊水會結凍」。

立委黃昭順告訴中央社記者，陳田錨為人「謙和、沒有富家子弟的傲氣」，是他可以在政壇地位屹立不墜的原因，不管藍綠政壇人士到高雄市發展，也都必然要尋求陳家的支持。

高雄市長辦公室主任蔡宗倫說，陳田錨一直以來都是市政顧問，是陳菊請益的對象。

陳菊執政時尚且要尋求陳田錨的支持，更遑論是國民黨籍的政壇人士了，擔任過高雄市長的前副總統吳敦義更是陳田錨家的常客。

其實，陳田錨在政壇，也曾想安排兒子陳建平接班從政，不過陳建平當過一屆的立委之後，無意再尋求連任，選擇從商。

陳田錨後來設立大眾銀行，並擔任欣高石油氣公司董事長，事業版圖還跨足金融，與前高雄市長王玉雲家族的中興銀行，都各擁金庫，更推升了政商影響力。

此後，陳家、王家在地方鏈結的勢力更龐大，各有政壇的擁護者，彼此競爭、叱吒政壇，加上前監委朱安雄、前立委吳德美夫妻在鋼鐵業的快速發展，擅於人脈經營，成了地方勢力的「三大霸主」。

這三大家族常被拿來做比較，不管是政治勢力的消長、企業版圖的觸角的延伸，都動見觀瞻。

不過，隨著時空變遷，王玉雲因中興銀行超貸遭法院起訴，流亡海外客死異鄉：朱安雄也涉案遭起訴求刑，同樣潛逃出境，連妻子吳德美病逝，也未返台奔喪。

陳家的大眾銀行今年正式併入元大，「精神領袖」陳田錨年事漸高，逐漸淡出政壇，今天在家辭世，享壽90歲；相較於昔日高雄三大家族的風光，如今已經不可同日而語。

陳菊國民黨選舉

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