柯建銘主持中常會 邀請黨公職響應HeForShe

2018-03-07 15:27 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 胡經周 ╱即時報導



兼任民進黨主席的蔡英文總統，因母喪關係，今天未出席民進黨中常會。會議由民進黨立法院黨團總召柯建銘代理會議主席並主持中常會。