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影／登記參選 周錫瑋想對李乾龍唱「好好愛我」

2018-03-07 15:23聯合報 記者蔣宗裕╱即時報導

新北市國民黨初選領表登記最後一天，前台北縣長周錫瑋今天上午登記，將與侯友宜爭取出線角逐新北市長。

前台北縣長周錫瑋曾多次抱怨國民黨新北市黨部主委李乾龍偏袒不公，日前參加婦女工作會新春餐敘時，兩人不僅互動熱絡，他還上台高唱英文歌「quando quando 」，似乎藉由歌詞問台下李主委：「你什麼時候會愛我」？今天登記的時候，也與李乾龍互動熱烈，並且唱了一句「好好愛我」。李乾龍被問到，他的拿手歌是甚麼，李乾龍回：小丑，似乎也趁機說明了心情，他表示，將以最公平公正的方式來完成黨內初選，推出最好的候選人代表國民黨參選新北市長。

新北市國民黨初選領表登記最後一天，前台北縣長周錫瑋前往登記，與市黨部主委李乾龍互...
新北市國民黨初選領表登記最後一天，前台北縣長周錫瑋前往登記，與市黨部主委李乾龍互動熱烈。攝影／陳聖文
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