影／登記參選 周錫瑋想對李乾龍唱「好好愛我」

2018-03-07 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔣宗裕 ╱即時報導



新北市國民黨初選領表登記最後一天，前台北縣長周錫瑋今天上午登記，將與侯友宜爭取出線角逐新北市長。