【即時短評】初選殺到見骨 小英主席的話沒人在聽

2018-03-07 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



蔡英文總統」。記者黃仲裕／攝影 分享 facebook

民進黨內初選刀刀見骨，昨天公布民調結果的嘉義縣、今天的高雄市乃至明天公布結果的台南市，黨內同志殺紅眼，砍倒斷骨，堪稱歷屆黨內最醜陋的初選。黨主席蔡英文曾下令不得互相攻訐、不得傷害黨的形象，主席的話，參選人沒在聽，內戰撕殺，讓黨的形象蒙羞，也讓黨內現裂痕。

綠營高雄市長初選過程火藥味濃，因陳其邁民調長期維持領先，趙天麟曾形塑這場初選是「兩個男人的戰爭」與「整合說」，引發管碧玲與林岱樺不滿，出言抨擊趙。原本力挺劉世芳的陳菊，因為新書揭發過去高雄市長選舉秘辛，且在初選期間出版，也掀起黨內一番論戰。

高雄市長黨內初選四強爭霸，民調結果陳其邁掄元，陳其邁出身高雄，從政超過20年，中央與地方政治資歷完整，他曾擔任行政院發言人、總統府副秘書長及高雄市代理市長，且已擔任五屆立委，常上政論節目，擁有高知名度。陳其邁父親陳哲男在高雄擁有豐沛的人脈，在基層向來有一定的政治能量，這些都是陳其邁雄厚的政治資本。

初選過程，不同於其他三位對手廝殺激烈，陳其邁因民調領先，保持一貫低調，且維持「尊菊」姿態、訴諸團結。更重要的是，在高雄政壇擁有重要影響力的陳菊，在劉世芳退選後，並未明確表態力挺其他參選人，反而保持中立，讓原本民調就穩定領先的陳其邁，不必擔心「陳菊效應」。

高雄市近年來政治生態綠大於藍，大小選舉多由民進黨獲勝，一般預期，陳其邁從民進黨初選脫穎而出，有很大機率可在年底選戰中獲勝；但陳其邁仍須注意，初選過程同志相互攻擊，必定會留下「裂痕」，如何彌平各陣營矛盾，有效整合基層，並爭取陳菊的全力支持，將是他的重要課題。