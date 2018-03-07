三八婦女節前夕 民進黨響應「HeForShe」運動

2018-03-07 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



三八婦女節前夕，民進黨中常會今天舉行「性別平等從你我做起」，響應聯合國婦女權能署推動的「HeForShe」運動，代理蔡英文總統主持中常會的民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，雖然性別平等是普世價值，以今天來看待婦女權益的議題，有很多是要改進的部分，民進黨會響應HeForShe，把這個精神融入生活，

兼任民進黨主席的蔡英文總統因母喪期間，向中常會告假，由柯建銘代理主持中常會，會前先主持一場婦女節記者會。

柯建銘表示，從一八五七年三月八日美國紐約的製衣和紡織女工走上街頭爭取工作權，一路走來，到一九七五年聯合國才認定婦女節，這期間走了一百多年。

他說，在台灣，長期以來有很多女性同志、朋友、國人，對於女權的爭取及主張都有目共睹，性別平等是現在的普世價值，以二０一八年的今天來看待婦女權益的議題，有很多是要改進的部分，包括對於女性的歧視、暴力、偏見，性別平等在社會上還沒有辦法完全落實。

柯建銘表示，二０一四年聯合國婦女權能署推動的HeForShe的運動，也就是男性支持女性，是一個全球性的運動。因此，在三八婦女節的前夕，他希望民進黨所有的黨公職、同志一起響應HeForShe，把這個精神融入生活，雖然這已經是普世價值，但是要確實落實，才能消彌對女性的偏見，乃至於歧視。最後，柯建銘也呼籲大家共同響應HeForShe，男性共同支持女性，女性共同支持男性，讓兩性平權能夠確實落實。