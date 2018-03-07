獨派攤位遭噴漆 蔡丁貴：中國法西斯攻擊台灣人新事證

2018-03-07 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



獨派團體「公投護台灣聯盟」長期設置在立法院旁的攤位，6日傍晚5時許，遭到數名統派人士破壞、噴灑紅漆。公投盟總召集人、自由台灣黨主席蔡丁貴今天表示，歡迎海內外各地的台灣鄉親，親眼見證「2018年進化式228中國法西斯暴力攻擊台灣人民的新事證」，如果事先通知，他將親自解說導覽。

蔡丁貴在臉書表示，不少支持者對公投盟與自由台灣黨在台北市濟南路的基地，被中國法西斯暴力份子砸毀表示關心，不少人希望他代表公投盟及自由台灣黨提出毀損告訴。

他說，這個暴力犯罪行為，是2018年進化式的228屠殺台灣人民的歷史重演，「不是法律的行為，而是政治行為」。法律行為去提告是正確的。政治行為被降低為法律行為來處理就錯誤了。

蔡丁貴說，他們發動攻擊的原因很清楚，因為公投盟與自由台灣黨公開打中他們的要害。他們的致命傷就是228民族屠殺元凶蔣介石的屍體與圖騰及車輪旗。就是中華民國在台灣的殭屍流亡政府。「我們對棺木銅像潑漆及燒毀車輪旗，都讓中國法西斯集團有如芒刺在背的難過」。

蔡丁貴表示，「他們會發動暴力攻擊是遲早的事」，因為他們在台灣能夠存在就是來自71年前的暴力屠殺台灣人民。所以他們想如法炮製，製造恐懼，希望我們躲起來，至少躲到流亡政府的司法保護之下。

他表示，我們逆向思考，留著基地被破壞的現場給國內及國際媒體拍攝，讓大家回顧一下71年前中國法西斯暴力的遺留新證據。

「當然歡迎贊助捐款歸還保釋金的借款，同時籌措日後潑漆元凶棺木之正義行動年輕人可能被判刑定讞時的易科罰金。」蔡丁貴說，我們堅持進行轉型正義，民進黨政權不做的，人民自己來做。