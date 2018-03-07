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改造台北 孫大千：大巨蛋耐7級震可做防災基地

2018-03-07 08:25聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長參選人、前立委孫大千今公布「改造台北八部曲」之三：「Taipei Dom...
台北市長參選人、前立委孫大千今公布「改造台北八部曲」之三：「Taipei Dome」，對於大巨蛋爭議提出解決方案。 圖擷自孫大千臉書
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台北市長參選人、前立委孫大千今公布「改造台北八部曲」之三：「Taipei Dome」，對於大巨蛋爭議提出解決方案，認為若是沒有充份的解約理由及重大的犯罪事實，應儘速完工啟用。且大巨蛋具有七級的耐震標準，能夠擔任「防災基地」的角色。

孫大千在臉書上公布他的建議步驟，第一，確實檢視整個大巨蛋的決策過程，甲乙方公開所有相關資料，若是沒有充份的解約理由及重大的犯罪事實，應儘速完工啟用。

第二，對大巨蛋園區進行符合公安標準的人數總量管制。大巨蛋的安全應該建立在完善的營運方案及防災計畫。專家學者應就實際情形估計「平日最大容留人數」，進行管制。

同時，對於特殊活動的不同情境之容留人數，提出更高的安全標準，對應安全標準則可訂出合理的使用管理、交通配套、及防災計畫，要求活動主辦單位配合，以達到最佳的公安條件。

第三，進一步將大巨蛋規劃成為台北市的「防災基地」。由於大巨蛋具有七級的耐震標準，所以應該藉此構造特性，提升大巨蛋的防救災能力。使大巨蛋除了強化自救能力之外，並且能夠擔任「防災基地」的角色。大巨蛋應裝備救災所需之必要設備及物資，除可供民眾臨時避難，亦可轉變為災後救援及臨時居住的場所。

孫大千說，大巨蛋案從聳動的政治口號「五大弊案」，到最後的「五大案」，雷聲大雨點小，高高舉起輕輕放下。相信被莫名懷疑的關係者一定是百感交集，站在市民的角度思考，這齣熱鬧登場的政治大戲，因為遲遲無法落幕，所帶來的損失更是難以估計的。

孫大千表示，大巨蛋就是一個城市治理上經典的教材，這整件事已經被渲染成為一個蓋也不是，拆也不對的尷尬局面。繼續蓋，柯市長團隊之前說的公安問題呢？拆掉大巨蛋，那拆掉的理由是否合法？市府是否要付出龐大的代價呢？

他說，當大家在質疑，大巨蛋會有同時著火無法逃生的問題，那麼是否有人認真思考過，曾經世界第一的台北101難道就沒有這個問題嗎？

孫大千表示，他的市政團隊試圖提出一個合理可行的解決方案，以「依法依約，儘速完工，控管人數，安全使用」為主要原則，同時賦予大巨蛋做為台北市未來的「防災基地」的任務。希望協助柯文哲市長來收拾殘局。

停工中的台北大巨蛋。圖/記者楊正海/攝影
停工中的台北大巨蛋。圖/記者楊正海/攝影
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大巨蛋孫大千2018台北市長選舉

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