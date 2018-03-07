馬英九被批賣台？ 羅智強：賣台灣水果

2018-03-07 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



前總統馬英九低調走訪屏東，拜訪水果攤時，還當場幫忙叫賣。圖／龍應台提供 分享 facebook 前總統馬英九日前去高雄佛光山拜訪星雲法師，也到屏東來看前文化部長龍應台，馬還幫水果攤商叫賣水果，總統府前祕書長羅智強今在臉書說，想起馬英九常掛在口中的一句話：「我沒有出賣台灣，我出賣的是台灣的水果！」

羅智強說，卸任後的馬英九總統，現在可以自在地表現他一直以來就有的幽默感與真性情，很為他高興。

羅智強指出，馬英九去探望他的老友兼老部屬龍應台，竟扮起了菜販，叫賣水果起來，多有趣的畫面，讓我想起馬英九以前被批賣台時，常掛在口中的一句話：「我沒有出賣台灣，我出賣的是台灣的水果！」