親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
核二機組將重啟
蔬菜爆量價崩跌
反年改抗爭意外
政治
軍事
綜合

抓超速好詐！ 測速器竟然「轉頭」 撈錢

影／脫僧袍換跑鞋 7個尼泊爾僧侶為何每日練跑40公里？

馬英九被批賣台？ 羅智強：賣台灣水果

2018-03-07 08:08聯合報 記者楊正海╱即時報導

前總統馬英九低調走訪屏東，拜訪水果攤時，還當場幫忙叫賣。圖／龍應台提供
前總統馬英九低調走訪屏東，拜訪水果攤時，還當場幫忙叫賣。圖／龍應台提供
分享
前總統馬英九日前去高雄佛光山拜訪星雲法師，也到屏東來看前文化部長龍應台，馬還幫水果攤商叫賣水果，總統府前祕書長羅智強今在臉書說，想起馬英九常掛在口中的一句話：「我沒有出賣台灣，我出賣的是台灣的水果！」

羅智強說，卸任後的馬英九總統，現在可以自在地表現他一直以來就有的幽默感與真性情，很為他高興。

羅智強指出，馬英九去探望他的老友兼老部屬龍應台，竟扮起了菜販，叫賣水果起來，多有趣的畫面，讓我想起馬英九以前被批賣台時，常掛在口中的一句話：「我沒有出賣台灣，我出賣的是台灣的水果！」

馬英九羅智強龍應台

相關新聞

獨派攤位遭噴紅漆 蔡丁貴：自決建國 推翻流亡政府

2018-03-07 01:14

李錫錕：請蔡總統表態是否支持正名入聯獨立公投

2018-03-07 08:49

廢注音？中華的注音符號到臺灣的注音文化

2018-03-07 09:38

被指「卡管」地下部長 莊國榮曾「神助攻」馬英九

2018-03-07 08:00

慈湖潑漆 還有1男未到案

2018-03-07 00:30

吳敦義：國共論壇議題有共識 才安排行程

2018-03-07 00:30

彈劾改記名投票 新任監委全贊成

2018-03-07 00:30

台灣旅行法 最慢16日生效

2018-03-07 00:30

大陸惠台 賴揆：最後目標是併吞台灣

2018-03-06 23:53

大陸祭惠台 政院急因應下周提對策

2018-03-06 23:50

「看一下失業部長的生活」 馬英九低調訪屏東

2018-03-06 21:50

賴士葆新春團拜 吳敦義左右開弓轟柯文哲、蔡英文

2018-03-06 21:42

拉迪士尼到六塊厝？賀陳旦：若真有雄心壯志樂於見到

2018-03-06 21:13

馬英九南下看失業部長 竟在市場叫賣水果

2018-03-06 20:48

公投盟攤位遭噴紅漆 蔡丁貴：統派暴力分子破壞

2018-03-06 19:29

「職場媽媽太辛苦！」盧秀燕修法讓產假增至12周

2018-03-06 19:28

獨派拒絕民進黨禮讓柯文哲「再禮讓也無法含淚投票」

2018-03-06 18:58

影／《龍介仙台語教室》物價不穩 賴揆「抓龜走鱉」

2018-03-06 18:27

時力與第三勢力合作破裂？范雲：很遺憾

2018-03-06 18:19

社民黨與時力協調破局 范雲：兄弟登山各自努力

2018-03-06 17:56

莊瑞雄促高鐵南延屏東 賴清德問是否要加一座迪士尼

2018-03-06 17:55

母喪取消公開行程 蔡英文總統明天不主持民進黨中常會

2018-03-06 17:36

國內社會亂象不斷 林濁水：問題在於朝野對立

2018-03-06 17:35

取代黃國昌時力主席位置？ 林昶佐：不是事實

2018-03-06 17:13

公務員警察最敢生 葉毓蘭：台灣看不到未來不敢生

2018-03-06 16:49

影／新北副市長交接 侯友宜笑稱今天起＂失業＂

2018-03-06 16:03

大陸惠台措施政府無對策？ 賴清德：下周會有結果

2018-03-06 15:37

直播／「安屎之亂」菜狂跌 蔡政府如何按捺？

2018-03-06 15:19

林濁水：社會問題不在統獨 而是朝野對立

2018-03-06 14:54

慈湖遭潑、八田與一 2案處置不一？ 賴清德否認

2018-03-06 14:54

中國惠台 賴清德：最後目標併吞台灣

2018-03-06 14:54

潑漆案為何不用侮辱死人罪究辦？李茂生提問 網友爭答

2018-03-06 14:46

監委查礦區違失 亞泥：查地方政府難置喙

2018-03-06 14:35

【即時短評】朝靈柩潑漆 只是侮辱公共紀念處所？

2018-03-06 14:30

國共論壇安排吳習會？吳敦義：對兩岸有幫助才安排

2018-03-06 14:22

黃國昌：司改緩慢 本會期不能交空白成績單

2018-03-06 13:52

立委籲延長產假 勞動部：要考量雇主人力調配

2018-03-06 13:44

慈湖陵寢潑漆案 賴清德：社會不能接受

2018-03-06 13:23

「台灣旅行法」送至白宮 可望十天內生效

2018-03-06 13:22
看更多

熱門文章

馬英九南下看失業部長 竟在市場叫賣水果

2018-03-06 20:48

莊瑞雄促高鐵南延屏東 賴清德問是否要加一座迪士尼

2018-03-06 17:55

帶國旗衝中正紀念堂 繆德生生前這張照片令人動容

2018-03-06 16:43

公投盟攤位遭噴紅漆 蔡丁貴：統派暴力分子破壞

2018-03-06 19:29

「看一下失業部長的生活」 馬英九低調訪屏東

2018-03-06 21:50

綠營嘉義縣長初選 翁章梁勝出

2018-03-06 12:24

菜價崩中央要北市負全責 柯P：完全執政才完全負責

2018-03-06 11:00

被指「卡管」地下部長 莊國榮曾「神助攻」馬英九

2018-03-07 08:00

獨派攤位遭噴紅漆 蔡丁貴：自決建國 推翻流亡政府

2018-03-07 01:14

蔡正元：廢注音符號不夠 應廢中國話包括台灣話

2018-03-06 10:45

國軍募兵廣告抄日本樂透？國防部否認卻話中有話

2018-03-06 09:54

慈湖陵寢潑漆案 賴清德：社會不能接受

2018-03-06 13:23

影／譴責媒體被政府收買 武之璋：中華民國已亡國

2018-03-06 12:49

惠台31政策 賴清德：中國最終目標是併吞台灣

2018-03-06 10:28

慈湖遭潑、八田與一 2案處置不一？ 賴清德否認

2018-03-06 14:54

【即時短評】朝靈柩潑漆 只是侮辱公共紀念處所？

2018-03-06 14:30

侯友宜請辭 求朱立倫答應他3件事

2018-03-06 11:25

民進黨嘉縣初選鬧分裂！翁章梁勝出 張明達不服

2018-03-06 23:27

潑漆案為何不用侮辱死人罪究辦？李茂生提問 網友爭答

2018-03-06 14:46

下班可領伴手禮 台塑六輕連送三天蔬菜給員工

2018-03-06 18:17

影／北農休市爭議 柯P：以後總經理我決定

2018-03-06 15:22

綠營嘉義縣長初選落幕 藍營戰將呼之欲出

2018-03-06 16:10

拉迪士尼到六塊厝？賀陳旦：若真有雄心壯志樂於見到

2018-03-06 21:13

陳亭妃要黨取消黃偉哲資格 黃陣營：令人遺憾

2018-03-06 12:52

支持者怒呼選到底 張明達：暫緩提名

2018-03-06 19:52

民進黨嘉義縣長初選揭曉！野百合世代翁章梁獲勝

2018-03-06 12:29

民調輸翁章梁 張明達陣營：這是不公平的初選

2018-03-06 13:16

不捨繆德生 李來希：年改真的會死人

2018-03-06 21:08

【即時短評】翁章梁勝出 如何彌平傷痕綠營傷腦筋

2018-03-06 13:09

北農休市菜價崩新北大力促銷 朱立倫：新北人口多

2018-03-06 12:16

遭疑行政不中立 南市民政局長提3點回擊

2018-03-06 16:12

臥軌抗爭青年：我在月台下看到的都是憤怒

2018-03-06 18:25

繆德生後事不渲染 家屬盼停止汙衊

2018-03-06 16:59

馬英九被批賣台？ 羅智強：賣台灣水果

2018-03-07 08:08

備戰！國軍漢光34號演習5月展開

2018-03-06 10:23

供電不足接葉克膜？賴清德：台灣供電不能用缺電來形容

2018-03-06 12:09

南市立委選區劃分 謝龍介痛批：民進黨擺明6席全要

2018-03-07 00:03

賴士葆新春團拜 吳敦義左右開弓轟柯文哲、蔡英文

2018-03-06 21:42

明天不與綠營搶鋒頭？韓國瑜延後表態是否參選高市長

2018-03-06 16:17

綠營嘉義縣長初選 翁章梁、張明達互批語音干擾

2018-03-06 10:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top