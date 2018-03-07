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台灣旅行法 最慢16日生效

2018-03-07 00:30聯合報 華盛頓記者張加／五日電

美國國會5日將「台灣旅行法」送交白宮，預計10天內生效。 圖／聯合報系資料照片
美國國會5日將「台灣旅行法」送交白宮，預計10天內生效。 圖／聯合報系資料照片
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美國國會五日將「台灣旅行法」送交白宮，依照美國國會立法程序，最慢在三月十六日法案就會生效。

國會參、眾兩院皆無異議投票通過「台灣旅行法」，鼓勵美台各層官員互訪。「台灣旅行法」成法後，有望讓美台間高層級官員互訪解禁，但關鍵仍在於行政單位如何執行。台美斷交後，我正副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國過去雖曾派閣員訪台，但通常避開敏感的國防、外交官員，以商務、教育等方面交流為主。

根據國會網站資料，「台灣旅行法」五日送至白宮，依照美國立法程序，總統簽署便成為法律；即使總統不簽署，在國會開議期間，總統收到法案後十天內無作為也會自動成為法律。若總統行使否決權，則由國會於會期內發起再審，但熟悉此案的人士評估，川普行使否決權的可能性不大。

除了國會通過友台法案，將出任美國國務院主管國際組織事務的助理國務卿莫利（Kevin Edward Moley）日前在任命聽證會表示，美方將尋求讓台灣參與所有不需要國家身分為參與條件的國際組織，且會非常努力讓台灣得以參與。

莫利並說，台灣在許多方面是重要參與者，若國際組織不要求以國家身分為參與條件，沒理由不納入台灣。

國務院過去一貫說法為美國支持台灣在不需要以國家身分為資格的國際組織成為會員，而在需要國家身分為會員資格的國際組織中，美國支持台灣有意義地參與。

台灣旅行法國務院白宮

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