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彈劾改記名投票 新任監委全贊成

2018-03-07 00:30聯合報 記者許家瑜／台北報導

監察委員楊芳玲（左起）、楊芳婉、陳師孟、趙永清、蔡崇義。 圖／聯合報系資料照片
監察委員楊芳玲（左起）、楊芳婉、陳師孟、趙永清、蔡崇義。 圖／聯合報系資料照片
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監察院長張博雅昨天主持談話會，新任監委趙永清表示，他將提出彈劾投票改採記名制的建議，希望以後彈劾案件審查過程更公開透明，新任的十一名監委都贊成改為記名投票，只有少數前任政府提名的監委持不同意見。不過目前對改採記名制與否未有定論，將交由法規會研究。

趙永清說，彈劾案是對事不對人投票，因此沒有理由說不能公開透明，監察院也該逐步接受外界檢驗，表示負責態度。監察院副秘書長許海泉在會中說，過去也曾討論過記名制，但最後遭擱置，如果大家有共識，可向法規委員會書面提案，修改「監察法施行細則」，將現行彈劾採「無記名投票」改為「記名投票」。

監委陳師孟表示，他個人也很贊成彈劾案採記名制，因此應該趕快檢討、改正；監委仉桂美指出，當初就是她和王惠美監委共同提議，但因內部沒共識因而暫緩，藉由這次機會，她認為該處理就要處理。

除了記名制討論，這次談話會提出出調卷的原則方向。趙永清說，基本上以「開放及不設限」為主，以往調閱較沒那麼開放，也未有詳細規範，希望未來盡量開放權限，讓各位監委能調閱過去調查報告結果、機密檔案等，或了解過去同一件調查案中，不同監委的切入點為何，也可繼續深入追查。

據了解，監委們對於彈劾是否採記名投票，共有三種不同意見；第一種是反對修行政規則和法條，第二種是希望透過修改〈監察法施行細則〉達成；第三種是既要修〈監察法施行細則〉，也要同時修《監察法》相關條文。

投票監察院彈劾案

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