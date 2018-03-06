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大陸惠台 賴揆：最後目標是併吞台灣

2018-03-06 23:53聯合報 記者丘采薇胡宥心林敬殷／台北報導

行政院長賴清德（左）昨天出席立法院總質詢，外交部長吳釗燮（右）陪同答詢。 記者陳...
行政院長賴清德（左）昨天出席立法院總質詢，外交部長吳釗燮（右）陪同答詢。 記者陳柏亨／攝影
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中國大陸公布卅一項惠台措施，行政院長賴清德昨天在立法院表示，中國大陸推動九二共識與惠台措施，都只是戰略手段而已，本質上仍是利中政策，最後目標都是併吞台灣，他希望國人清楚這點。

民進黨立委邱志偉昨在總質詢指出，大陸對台政策越來越有侵略性和針對性，對岸對主權立場強硬，但政策柔軟，包括外傳國台辦將移到港澳辦，及日前公布的卅一項惠台措施。他建議，台灣也可以將陸委會移到外交部之下，或是把陸委會移到外交國防委員會之下，要有政策作為，否則是軟弱、被動，「不能被欺負著玩。」

對此陸委會副主委林正義回應，台灣因應中國大陸並非孤立，還有很多國際奧援。他也說，陸委會、外交部及國家安全會議都是一體的，因應中國大陸的挑戰，會由跨部會共同解決。

賴清德表示，台灣因應大陸惠台卅一項措施，有兩層面的應對，一是務實層面，另外是策略層面，行政院副院長施俊吉已成立專案小組檢討。他強調，「中國最後目標是併吞台灣，不管是九二共識或是其他惠台方式，這些程序都只是戰略手段而已，本質上仍是利中政策，最後目的是併吞台灣，國人要清楚這點。」

邱志偉也質疑，中國對台政策軟硬兼施，在主權強硬，政策軟性，但台灣只能被動保守地譴責，希望可以適度主動，像是增加台灣軍備國防預算等作為。

賴清德說，從歷史看，若國防軍備預算高就會打勝仗，「那歷史就要改觀。」他說，台灣面對中國武力併吞威脅下，戰略上是不退陣，並結合國際社會區域和平及民主穩定價值聯防；他也允諾，台灣國防預算會增加，不足的話由特別預算支應。

陸委會賴清德九二共識民進黨立法院

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