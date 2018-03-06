大陸祭惠台 政院急因應下周提對策

行政院長賴清德昨天表示，大陸惠台措施代表對台手段會更靈活，政院將務實檢討。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德昨天在立院答詢表示，「大陸惠台卅一項」措施，代表中國大陸對台灣的手段會更靈活，行政院會務實檢討，下周提出因應對策，現行制度該調整就調整。

大陸惠台卅一項措施主要在吸納台灣人才，據了解，行政院副院長施俊吉最快本周邀相關部會召開會議，與惠台卅一條措施相關部會，包括國發會、勞動部、教育部、經濟部、金管會、文化部、衛福部、陸委會等將與會。

另外，惠台措施中提及要逐步提供台灣人「國民待遇」，預料政府在研擬惠台措施對策時，也會討論與台灣法律制度的適法性，例如增修兩岸人民關係條例或其他相關法律。

卅一項惠台措施對我國人才形成強烈拉力，國發會主委陳美伶說，施俊吉主持的專案小組會議，將討論有無更好政策工具，國發會焦點則放在持續優化投資、創業條件，打造留才攬才環境。

陳美伶表示，大陸惠台政策有一半以上都不是新措施，留才攬才的真正關鍵，是壯大自己；國發會一直致力於改善投資、優化新創，除協助排除五缺，上個月也提出優化新創事業投資環境行動方案，這些對策都可以作為留下人才、向全世界攬才的工具。

對於大陸以高薪吸引人才，陳美伶說，這又回到如何解決台灣低薪的問題，從行政院主計總處發表的數據來看，台灣平均薪資扣除保險後也有近四萬元，顯見政府把施政重點放在拚經濟上，已經有成效，會繼續努力。