被指「卡管」地下部長 莊國榮曾「神助攻」馬英九

2018-03-07 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ／台北報導



政治大學公共行政系助理教授莊國榮被指是台大「卡管」的影武者。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台大校長遴選案風波至今尚未止息。國民黨立委柯志恩今天在立法院質詢時爆料，台大「卡管」的影武者不是賴清德、不是蔡英文，而是有「地下部長」之稱的政大公行系助理教授莊國榮，引發熱議。

扁朝時期擔任教育部主秘的莊國榮，過去總是語出驚人，引起社會譁然。莊國榮的驚世語錄，要從2007年實任教育部長杜正勝拆除中正紀念堂牌樓開始說起，當時陳水扁政府力排眾議將「大中至正」牌樓改為「自由廣場」，莊國榮正是力擋輿論砲火的戰將。

不過，莊國榮「語不驚人死不休」的大砲性格，也被外界認為間接導致2008選舉民進黨大敗的原因之一，後來甚至一度被政大校評會以「行為不當有損校譽」的理由不再續聘；也有網友認為，莊國榮的言論雖有失教授風骨，但這些言論讓他在八八水災後被譽為「先知」。

中正紀念堂拆牌樓事件 語錄如雲

2007年莊國榮受杜正勝借調至教育部擔任主任秘書一職，12月教育部將中正紀念堂牌樓更名為「自由廣場」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2007年，莊國榮受杜正勝借調至教育部擔任主任秘書一職。12月教育部將中正紀念堂園區內的「大中至正」牌樓更名為「自由廣場」，引發中央與郝龍斌市府展開鬥法，莊國榮以主秘身份第一線指揮，並以強硬的態度與措辭對外發言，創造不少語錄：

• 我覺得蔣中正（知道），一定會忙著從墳墓中站出來，呼籲教育部立即更名。

• 他（台北市長郝龍斌）有點guts（膽識）的話，我很樂意跟他在法庭上，公開辯論！

• 郝市長如果對這種事情不滿，我歡迎他隨時來告我；有種的話，他自己到法庭出庭，我會讓他哭著回去找他媽媽！（這）凸顯出他在法治上、在法律思想上一無所知，只是一個武夫而已。

• 就像秦檜在誣陷岳飛，就叫「莫須有」的罪名。我建議郝龍斌不要學太多秦檜、或學太多軍閥的行徑，那樣對他的形象也不好。

• 如果國民黨或馬英九這麼痛苦，我個人很願意完全用自己的錢。雖然我經濟情況很普通，但我願意省吃儉用，甚至借錢也可以。我願意幫助國民黨跟馬英九，早日實現他們的心願，讓他們在中央黨部或馬英九家，裝上「大中至正」這幾個字。

• 對馬英九來講，蔣經國可能是他媽，是他的衣食父母；但對絕大多數的台灣人民來講，蔣經國代表的是對人權的壓制跟迫害，所以是「他媽」加「的」。

• 郝龍斌市長用了許多違法的手段，想盡辦法要攔阻廠商施工（拆「大中至正」四字）。但是我能夠了解郝龍斌市長的困難，他其實從小受到軍事化的管教，好強、輸不起。

2008大選民進黨慘敗 被列為戰犯

2007年莊國榮以不堪入耳的髒話攻擊馬英九已過世的父親馬鶴凌，被謝營立即切割，指莊的錯不可原諒。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2007年12月莊國榮的「就德國女人的觀點來看，馬英九很娘啊」言論造成社會嘩然，引起兩性專家和同性戀團體反彈。隔年，莊國榮在台中參加謝長廷與蘇貞昌的總統選舉造勢活動時，稱自己反對像馬英九這種軟弱的小孬孬，並諷刺馬英九父親馬鶴凌私生活，不僅藍營大為不滿，綠營也有人將他列為戰犯。敗選當晚，莊國榮就請辭教育部主秘一職。

當時的莊語錄有：

• 我有一些德國朋友跟我談到台灣的政治現象，他們非常好奇，為什麼台灣的女生那麼喜歡馬英九？就德國女人的觀點來看，馬英九很娘啊，不大像男人啊，而且看起來乖了一點吧！對德國女人來講，這種男人沒什麼吸引力啊！

莊國榮表示馬英九很「娘」不太像男人，圖為馬英九參加台塑運動會留影。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

• 郝龍斌雖然欠缺民主法治素養，與獨裁者抱太緊；但郝龍斌是個有勇氣的人，勇於捍衛他所支持的事情。但馬英九給我的感覺就像個小孬孬，一輩子可能不知道何謂guts，不知道什麼是男子氣概和魄力。就這一點，他遠不如郝龍斌。

• 台灣很奇怪，就是有像馬英九、郝龍斌這種人，時時擁抱著蔣介石。那我其實從來沒有意思說郝龍斌「什麼戀」。但我希望馬英九能夠稍微提昇自己的水準，不要再為了過去自己的既得利益。他就是受到蔣介石、蔣經國父子照顧太多啦！

• 他（馬英九的）爸爸（馬鶴凌）每天滿口仁義道德，每天在「開查某」，「乾女兒」變成「幹女兒」！像這種人，全家都在騙！

• 馬英九其實本人只會演戲。他除了會演戲以外，其實是個無能的人。（我）反對像馬英九這種軟弱的小孬孬，他就是會演戲而已。他的演技跟胡志強都很厲害，當個演員不錯；但是當總統，會害我們變成像西藏一樣。

• （馬英九）忙著申請綠卡，忙著做美國人！他在面對中共的時候，很容易膝蓋就軟掉，就要下跪；所以台灣選上馬英九，大家就等著像這兩天，看到西藏的情況一樣，等著被屠殺、被迫害！

這系列發言堪稱辛辣，也造成社會莫大風波。後來他也公開致歉：

「本人在公開場合批評馬鶴凌先生之言論，涉及人身攻擊，極為不妥，謹此向馬英九先生及其家人深表歉意。本人並非民進黨員，但因與全國民眾一樣熱烈響應「百萬擊掌逆轉勝」活動，所以以個人身分在台中參加。雖說是個人身分，且上台發言也是臨時受邀，純屬意料之外。但本人當時仍身為教育部主任秘書，這樣的失言確實造成不良示範，因此我選擇辭職，同時也在此向教育界及全國同胞說對不起。同時，因為我這次的失言事件，致使當日許多令人感動的故事反而受到媒體忽略致使活動失焦，本人也對於當日一同擊掌的百萬民眾感到非常愧疚。從今以後，期望社會能歸於平靜，不再為此紛擾。這也是我最大的期盼。」

政大不續聘他 馬英九伸出援手

莊國榮不被政大續聘事件後，當時高鐵高雄站、台南站、嘉義站出現中正政治系學生製作的「徵師」海報。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2008年6月，政治大學校評會依「教師法」第14條第6款「行為不檢，有損師道」規定，決定不續聘莊國榮。並依據「教育人員任用條例」規定，因「行為不檢有損師道」的原因遭不續聘處分者，其他學校也不能聘用，等於宣布莊國榮終生不得再擔任教職。

莊國榮事後出面道歉，坦言自己過去發言帶給很多民眾不好觀感與示範，他鄭重表達歉意並深自檢討；但教評會的決定讓他永遠不能當老師，他才體會到原來當天的講話比殺人、性侵害還嚴重，他要反省到底做錯什麼。

莊國榮也辯駁，表示他雖用詞不當，但不構成違法，同時透過申訴、訴願、行政訴訟提出法律救濟。但經過這次風波後，態度也轉趨低調，莊國榮坦言心理壓力很大，擔心模糊事件焦點，他最近不敢回家、也不敢到研究室，只能暫住朋友家。

不續聘案延燒多日，馬英九透過總統府發言人王郁琦表示，尊重政大決議，但若因此讓莊國榮終身不得擔任教職，「已經逾越了比例原則」，希望「社會」再給莊國榮一次機會。

王郁琦表示，莊國榮早已道歉，馬總統也接受並表示不再追究。對於政大教評會做出不續聘決議，王郁琦說，如果這個決議將導致莊國榮終身不得擔任教職，「我們認為這樣已經逾越了比例原則，相信這也不是政大的本意。」

總統府為莊國榮案說項，也因此產生爭議。時任同黨立委洪秀柱批評馬英九「多管閒事、二百五」，不應該對政大的處置方式下指導棋，也不需「以德報怨」，只要「以直報怨」就可以了。

此案發酵10天後，政大校教評會仍維持原議，呈報公文至教育部。同年7月，教育部以「法律有瑕疵無法解聘」為由，將政大不續聘莊的案子退回，莊國榮繼續留任政大公共行政系助理教授。

當時政大校評會以「行為不當有損校譽」不再續聘前教育部主秘莊國榮，北社及部份學生昨天在政大聲援。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在這系列爭議中，莊國榮不改風格，還是有不少辛辣發言

• 褻瀆到皇上是非常嚴重的。跟他的家人，對這一點，我深表歉意；但這種恐怕光是道歉，沒辦法化解；所以我從7月1日起，我會到總統府前，絕食表達歉意；希望透過我的絕食表達歉意，能夠好好的對馬英九總統，跟他的家人，誠摯的反省跟懺悔。

• 我以為民主國家總統是可以批評的；但是我不知道，台灣的蔣介石總統、蔣經國總統，跟馬英九總統，是接近神一樣的人物，他們比較接近日本天皇。

• 我很抱歉我褻瀆到很多人，對台灣領袖的神聖情感，不管是對蔣介石、蔣經國或者馬英九，我尊重有的人，尊重他們的領袖的情感，對於這一點我深表歉意。

太陽花學運 莊國榮重出江湖

莊國榮現身反服貿學生團體上凱道的活動，表示服貿協定沒有不能修改的道理，呼籲馬英九放下與中國、財團之間的複雜關係。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2014年，318學運爆發後，被網友譽為「莊先知」莊國榮也到立法院聲援學生。又留下不少名言：

• 歐美整個法治的焦點都不是人民要守法，而是國家要守法，國家不能濫用權力，但是你會看到馬總統講的法治都是人民要守法，那個是北韓式的民主、北韓式的法治啊！

• 當（服貿協議）一個字都不可以改的時候縱使再開一千場的公聽會，都是騙人的都是自欺欺人，因為一個字都不能改。這個不叫審查，這不叫民主。

• 無能濫權，血腥鎮壓，這就會是馬英九跟江宜樺最重要的墓誌銘。

• 還有有名的人告訴你，台灣跟中國之間，兩岸間的經濟統合是必然的趨勢……我要告訴他們，人生最必然的趨勢就是一定會死啦！

• 人都會死，但是人可以活得比較長壽、活得比較健康、活得比較有尊嚴、活得比較有貢獻。縱使要死的時候，也可以像文天祥，在「正氣歌」裡面講的：「讀聖賢書，所學何事？而今而後，庶幾無愧」。

否認介入台大校長遴選爭議

國民黨立委柯志恩。 圖／柯志恩辦公室提供 分享 facebook

針對台大校長輪選風波，柯志恩質詢時爆料，莊國榮跑去教育部卡管。

不過，莊國榮回應，此事他完全沒參與，他本來就常去教育部開會。他還說，今天接到記者電話的當下，他人就在教育部。至於對管案有何看法，他回「沒有意見」。