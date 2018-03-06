政治素人變油條？姚文智酸柯文哲：講話變滑溜

2018-03-06 14:59 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



民進黨立委姚文智。圖／姚文智辦公室提供 分享 facebook 前台南縣長蘇煥智日前宣布退出民進黨，並決定投入台北市長選戰，今接受電台專訪時，再度強調脫黨參選是玩真的，絕對會參選到底。

對於蘇煥智決心參選到底，民進黨台北市長擬參選人、立委姚文智表示，人各有志，既然已經鐵了心要脫離民進黨，當然尊重他。

姚文智強調，這個時候民進黨更需要團結，更需要堅定意志，提出自己的市長候選人，否則民進黨再選擇禮讓，這個時候又有人退黨參選，會讓所有部支持柯文哲的票，反倒去支持退黨的人，這對黨裡面打拚的人也不公平，相信這也不是黨內所樂見的。

姚文智也呼籲，黨中央應趕快尋求一個機制，確定提出民進黨的市長人選，他也會全力以赴爭取提名。

外傳蔡英文總統一月時，曾與柯文哲會面，私下談了選舉合作。對於與蔡總統是否私下會面，柯文哲今未正面回應，還說和蔡英文常常見面，只要遇到，也是講很多。

對於柯文哲的回答，姚文智則是酸柯，過去號稱是政治素人，但這回答真是油條到不行，怎麼素人像一根油條一樣，講話這麼滑溜。

姚文智表示，有見面就有見面，沒見面就沒見面，大家搞得神秘兮兮，既然黨中央高層否認，那自己就選擇相信沒有這場會面。

此外，對於柯文哲說，只要蔡總統有話要說，都會請北市黨部主委黃承國傳話，姚文智則認為，大家若是有志一同，溝通管道多的是，如果是貌合神離，才要專門找一個人來溝通，就好像美蘇冷戰時的熱線電話一樣，黃承國就是那個熱線，能不能發揮功能，自己是存疑的。