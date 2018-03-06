【即時短評】朝靈柩潑漆 只是侮辱公共紀念處所？

2018-03-06 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



蔣公靈柩228當天遭潑紅漆，初步現場已清理完畢，但紅漆已滲入大理石棺縫隙，造成清理難度提升。圖／桃園市議員楊朝偉提供 分享 facebook 慈湖蔣公陵寢遭潑漆案，桃園地檢署依毀損、公然侮辱公眾紀念處所等罪嫌偵辦，這是目前新聞資訊上可以得知的訊息，但是學生的客觀行為與主觀犯意，可不能不深究，否則一旦重罪輕辦，司法恐又遭譏淪為政治打手。

慈湖與中正紀念堂，雖然都是公眾紀念處所，但本質上可不相同，慈湖是放置蔣中正靈柩之處，講白話一點，就是放棺材、裡面有遺體，到中正紀念堂潑蔣中正銅像漆，構成對公眾紀念處所公然侮辱，當然沒問題，但對棺材潑漆，可就有討論空間。

先比對兩個法條的不同，刑法第十八章的褻瀆祀典及侵害墳墓屍體罪中：

第 246 條 對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所，公然侮辱者，處六月以下有期徒刑、拘役或三百元以下罰金。

妨害喪、葬、祭禮、說教、禮拜者，亦同。

第 247 條 損壞、遺棄、污辱或盜取屍體者，處六月以上五年以下有期徒刑。

損壞、遺棄或盜取遺骨、遺髮、殮物或火葬之遺灰者，處五年以下有期徒刑。

前二項之未遂犯罰之。

用246條，是6月以下有期徒刑，用247則提高到六月以上五年以下，就學生的客觀行為來看，他們不是在慈湖園區內四處潑灑，而是鎖定靈柩，而靈柩內有遺體，沒波及遺體不是因為學生刻意閃避，而是有靈柩保護。

主觀犯意部分，他們說要破除威權象徵，可以有一百種方式表達，例如提出修改全台灣中正路路名的公投等，但他們卻是鎖定蔣中正靈柩潑漆，慈湖蔣中正陵寢中的靈柩放有蔣中正遺體，大家都知道，朝靈柩潑漆本意就是要侮辱蔣中正遺體，只是未遂。

地檢署要用哪條來偵辦，是他們的權力，小老百姓無從置喙，但畢竟是社會矚目案件，適用法條可要弄清楚，一旦潑漆棺材不是以侮辱屍體論罪，甚至連「棺材擦一擦還能用」而不論毀損罪，那司法將來如何讓人民信服？