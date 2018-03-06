林濁水：社會問題不在統獨 而是朝野對立

2018-03-06 14:54 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 林麒瑋 ／台北報導



前民進黨立委林濁水。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前總統蔣中正靈柩遭潑漆事件，讓統獨爭議拉扯悶燒。民進黨前立委林濁水指出，社會極端份子的出現，顯示社會制約力下降，而目前社會的問題不在於統獨，而是朝野之間的對立。林濁水說，有效的解決辦法就是讓朝野之間對立緩和。

林濁水表示，獨派和統派人士的行動，這些都是極端份子，而這世界上一定會有極端份子的存在，正常社會一定會有這種人，但這種份子在正常社會下數量並不多、影響力不大，只是行動尖銳，常態社會尖銳不符合人情，而他們行動往往違背人性。

林濁水說，整個社會來講統獨的對立在軟化不是強化，那些極端份子的行為不能代表社會，這些行動在早期比較看不到，因早期社會約制力高，人民內心有這樣想但不敢行動，現在社會約束力降低所以才會有這些極端行為，30年前社會和政治約制力強，因此不會有極端行為。

林濁水舉伊拉克的例子，他說，內部社會問題大到無法解決的時候，極端份子的數量增加，導致行為加劇，使得影響力越來越大。林濁水認為，基本上統獨對立趨向緩和，兩政黨領袖並不敢直接講，現在社會問題不是統獨而是朝野的對立，朝野對立維持的情況下，裡面內容在統獨的部分份量相對減低，少數激進份子就會找到空隙，藉此挑播。