中國惠台 賴清德：最後目標併吞台灣

2018-03-06 14:54 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ╱台北報導



行政院長賴清德（左）上午出席立法院總質詢，央行總裁楊金龍（中）及外交部長吳釗燮（右）陪同答詢。 記者陳柏亨／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德今天在立法院指出，中國大陸推動九二共識與惠台政策，最後目標都是併吞台灣，希望國人了解這點。

民進黨立委邱志偉今在立法院總質詢指出，中國對台政策愈來愈有侵略性、針對性，對岸對主權立場強硬，但政策柔軟，包括傳國台辦移到港澳辦和惠台31政策，邱志偉建議，台灣是否也應該強硬態度反制，像是把陸委會移到外交部之下，或是把陸委會移到外交國防委員會之下。

陸委會副主委林正義回應表示，台灣因應中國大陸不是孤立的，還有很多國際奧援。陸委會、外交部、國家安全會議，政府都是一體的，因應中國大陸的挑戰，會有跨部會共同解決。

賴清德說，台灣因應中國惠台31政策有兩層面應對，一是務實層面，另外是策略層面，行政院副院長施俊吉已成立專案小組檢討。中國最後目標是併吞台灣，不管是九二共識或是其他惠台方式，這些程序都只是戰略手段而已，「本質上仍是利中政策，最後目的是併吞台灣，國人要清楚這點」。

邱志偉質疑，中國對台政策軟硬兼施，在主權強硬，政策軟性，但台灣反制力道卻太軟弱，只能被動保守地譴責，希望可以適度主動，像是增加台灣軍備國防預算等作為。

賴清德回應，從歷史上看國防軍備預算高，會打勝仗的話，那歷史就要改觀，台灣面對中國武力併吞威脅下戰略上是不退陣，並結合國際社會區域和平及民主穩定價值聯防，他也允諾，台灣國防預算上也會增加，每年會審視，針對需要國防武器編列國防預算，不足的話會有特別預算支應。