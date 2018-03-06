親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
核二機組將重啟
蔬菜爆量價崩跌
藍綠各黨拚選戰
全台空品拉警報
反年改抗爭意外
隔代教養家庭增
政治
軍事
綜合

慈湖潑漆 6大學生交保

2018-03-06 00:25聯合報 記者曾健祐曾增勳／桃園報導

涉及慈湖園區潑漆學生被拘提到案，夜間陸續交保獲釋。 記者曾健祐／攝影
涉及慈湖園區潑漆學生被拘提到案，夜間陸續交保獲釋。 記者曾健祐／攝影
分享

慈湖蔣公陵寢遭潑漆案，因部分紅漆已滲入大理石靈柩縫隙，清理、恢復難度高，桃園地檢署依毀損、公然侮辱公眾紀念處所等罪嫌偵辦；十名涉案人中，昨天有九人到案，檢察官偵訊後分別命三萬、五萬元交保。

十名涉案人中有六男四女，其中六人分別是台灣大學、台北大學、輔仁大學、世新大學的大學生。被交保的六名學生中，有人是由家人繳交保釋金，有人是由到場聲援者協助湊保金。

台大醫科張姓學生說，他在同伴潑漆時只有喊口號，已據實告知檢察官；羅姓學生則說，他率先動手潑漆，他認為交保金明顯高於一般陳抗者。

二二八潑漆事件後，警方根據現場錄影畫面，確認潑漆事證及十名涉案人身分，在後備指揮部提出毀損告訴後，立刻發出通知書要求十人到案說明，但沒人到案。

警方向桃園地檢署報告，因其中兩人的通知書仍在寄存狀態，檢察官先對其中八人發出拘票。

昨天上午，警方拘提李姓、周姓、羅姓三名男子及張姓、兩名郭姓女子共六人到案，拘提未到的王姓、莊姓男子昨晚九點多自行到地檢署應訊。楊姓女子雖未被拘提，但自行到案說明，迄昨天截稿為止，僅卅多歲陳姓男子尚未到案，檢方將擇期傳喚。

自由台灣黨黨主席蔡丁貴昨也到桃園地檢署聲援，認為抗議者對蔣靈柩潑漆是為了表達訴求，潑完是可清理的，沒有破壞性。

【中央社桃園5日電】

桃園大溪區慈湖陵寢228遭人闖入潑漆，警方通知涉案10人到案說明，由於無人到案，警方今天拘提6人、1人主動到案，地檢署晚間依毀損等罪嫌分別諭知5萬元交保，晚間另2人主動到案，以3萬元交保。

桃園地方法院檢察署襄閱主任檢察官王以文今晚受訪表示，被告李男等人涉嫌潑漆毀損大溪慈湖陵寢一案，檢察官在勘驗現場、調閱監視錄影畫面、傳訊目擊者後，由桃園市警局大溪分局通知被告李男等10人到場接受詢問。

王以文表示，由於無人到案，檢察官在核發拘票後，今天上午，將被告李男等6人陸續拘提到案，另被告楊女等3人也先後自行到案，目前僅剩1人未到案。

檢察官偵訊後，認被告李男等人涉犯刑法公然侮辱公眾紀念處所、毀損之犯罪嫌疑重大，地檢署晚間依毀損等罪嫌，將拘提到案的6人與自行到案者分別諭知新台幣5萬元交保，晚間另有2人主動到案後以3萬元交保。

成員之一的羅宜交保後表示，潑漆所涉為毀損案，即使交保金降至5萬元還是太高不合理，當天負責拍攝的周男及李男一度被裁定8萬元交保，檢方最後才將保金改為5萬元。今晚的保金許多都是家人代墊，或是大家的生活費湊出來的。

羅宜說當天現場是完全開放空間，只有2名便衣及2名衛哨，因此一行人進入時不需任何強硬的突破動作，而便衣與衛哨也只是雙手舉高阻擋他們拍攝，但沒有阻擋他們潑漆。

主動到案的成員楊女指出，當天她負責拍照，會參與行動是要表達自己的理念，她認為威權時代的殺人魔不該持續用納稅人的錢，中國人就該回中國去。

警方執行拘提同時，自由台灣黨主席蔡丁貴除在臉書發文為成員找辯護律師，隨後也轉往地檢聲援。蔡丁貴強調，學生只是表達理念並沒有強硬破壞，而那些漆也是可清洗的。（編輯：林治平）1070305

潑漆世新大學慈湖蔣中正台大
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

調查婦聯會12小時 黨產會扣5箱資料

2018-03-06 00:08

12小時馬拉松地毯式調查 黨產會帶回五箱婦聯會資料

2018-03-05 22:14

賴揆說大陸發展靠台商 侯漢廷：不符事實與邏輯

2018-03-05 21:42

美派高官出席AIT新館落成儀式？高碩泰：樂觀以待

2018-03-05 21:32

影╱陳菊謝長廷東京宣傳台灣美食 同台2小時零互動

2018-03-05 19:22

衛生紙之亂未解又逢菜價崩跌 徐永明：中央政策失誤

2018-03-05 19:08

不可不知 哪些政治人物說過「不計毀譽」

2018-03-05 18:29

全不放過！黨產會大規模搜查 從婦聯會頂樓查到地下室

2018-03-05 17:23

府：台灣從來不是影響兩岸關係負面的一方

2018-03-05 17:10

黨產會再搜婦聯會 查95年以前勞軍檔案

2018-03-05 17:00

影／直擊！立法院長蘇嘉全的日常

2018-03-05 15:49

民進黨初選爆多起違規事件 選對會展開調查

2018-03-05 15:47

同婚相關公投將辦聽證 民團籲速修民法

2018-03-05 14:48

蔡總統母喪 減少公開行程但國政照常

2018-03-05 14:48

政府臨時人員去年增2千多人 5年來增幅最大

2018-03-05 13:16

閃靈肥迪「衝組」扮正義者打警察 林郁方：不解

2018-03-05 13:02

送3600萬支票助災後重建 朱立倫：會持續關心花蓮

2018-03-05 12:09

影／開性平倒車？北市性平會曾納恐同人士為委員

2018-03-05 12:01

吳釗燮拼親民 開放員工搭部長、貴賓專用電梯

2018-03-05 11:23

外交部將安排外國使節訪花蓮 盼振興花蓮觀光

2018-03-05 10:55

「喜樂島」推台獨公投 他譏：果真充滿「喜感歡樂」

2018-03-05 08:14

馬英九花蓮趴趴走 他為拚觀光做得可多了

2018-03-05 08:00

孫文學校辦國是論壇 將提「國是看法」送國民黨參考

2018-03-05 00:44

馬英九趴趴走引人潮 花蓮人笑了

2018-03-04 22:53

民眾讚馬英九越來越帥 馬幽默回：那不就是妖怪了嗎

2018-03-04 21:57

嚴德發的國防部會 成橡皮圖章？

2018-03-01 09:14

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

馬英九花蓮趴趴走 他為拚觀光做得可多了

2018-03-05 08:00

11年了...當年照顧7孫的水蜜桃阿嬤 如今顧10個

2018-03-05 09:59

核二2號機將重啟 核四前廠長：蔡政府別再「假仙」了

2018-03-05 11:46

繆德生反年改抗議不慎摔落 今天腦死家屬同意拔管

2018-03-05 16:26

「喜樂島」推台獨公投 他譏：果真充滿「喜感歡樂」

2018-03-05 08:14

重啟核二2號機 國民黨批蔡政府欠全民一個道歉

2018-03-05 16:25

核二2號機申請重啟 審查通過

2018-03-05 14:50

周錫瑋：本來和市府競選 如今掉入黨部陷阱爬不出來

2018-03-05 11:51

擔心影響選情 幕僚勸柯文哲與童仲彥保持距離

2018-03-05 10:36

菜價崩盤遭諷「神隱」 北農總經理吳音寧提出4措施

2018-03-05 19:09

不可不知 哪些政治人物說過「不計毀譽」

2018-03-05 18:29

全不放過！黨產會大規模搜查 從婦聯會頂樓查到地下室

2018-03-05 17:23

郝龍斌：既然德生不能生 德生的遺志就不能死！

2018-03-05 18:00

北農頻繁休市 李來希再批：酬庸派官是劣幣驅逐良幣

2018-03-05 15:58

【重磅快評】面對空汙紅害 台灣「馬照跑舞照跳」

2018-03-05 10:25

北農休市菜價崩 雲縣府護農：1公頃補助7.5萬

2018-03-05 20:46

閃靈肥迪「衝組」扮正義者打警察 林郁方：不解

2018-03-05 13:02

民調在即 陳亭妃、黃偉哲高分貝互控抹黑

2018-03-05 12:53

「繆上校壯烈成仁」 黃智賢：讓我們堅持他的堅持

2018-03-06 00:22

拜票宣傳車隊逆向違規 翁章梁：會深切檢討

2018-03-05 09:49

賴揆說大陸發展靠台商 侯漢廷：不符事實與邏輯

2018-03-05 21:42

即時短評╱注音牽扯國家認同 選市長還是教育部長？

2018-03-05 20:16

為繆德生祈福 國民黨再至八百壯士帳棚區致意

2018-03-05 12:50

屢遭周錫瑋質疑 侯友宜反擊：批評別人不會成就自己

2018-03-05 12:04

北農休市菜價崩盤 藍委：這根本是人禍

2018-03-05 18:27

因爆炸停機核二廠2號機要重啟 反核聯盟：堅決反對

2018-03-05 20:19

台南初選出現「毀妃計畫」 陳亭妃：黨中央必須嚴查

2018-03-05 15:29

航空母艦入成語典 呂秋遠：車頭燈、飛機場也建議列入

2018-03-05 21:54

12小時馬拉松地毯式調查 黨產會帶回五箱婦聯會資料

2018-03-05 22:14

蔬菜送那裡差很大 彰化農民供貨兩樣情

2018-03-05 14:20

美派高官出席AIT新館落成儀式？高碩泰：樂觀以待

2018-03-05 21:32

繆德生往生 國民黨感佩為捍衛理想而奮鬥的精神

2018-03-05 18:00

台南初選亂鬥 陳亭妃團隊要黨中央取消黃偉哲資格

2018-03-05 18:20

人才招募遭指抄襲日本廣告 國防部否認

2018-03-05 17:21

決戰2018 姚文智：民進黨基層棄柯 已從55波變7成

2018-03-05 13:55

綠營棄柯聲浪增大 姚文智：這是趨勢

2018-03-05 11:15

影╱陳菊謝長廷東京宣傳台灣美食 同台2小時零互動

2018-03-05 19:22

府：台灣從來不是影響兩岸關係負面的一方

2018-03-05 17:10

政府臨時人員去年增2千多人 5年來增幅最大

2018-03-05 13:16

衛生紙之亂未解又逢菜價崩跌 徐永明：中央政策失誤

2018-03-05 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top