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12小時馬拉松地毯式調查 黨產會帶回五箱婦聯會資料

2018-03-05 22:14聯合報 記者王寓中╱即時報導

婦聯會。 圖／聯合報系資料照片
婦聯會。 圖／聯合報系資料照片
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行政院黨產會追查婦聯會民國九十五年以前勞軍捐相關帳冊檔案，今天上午再度發動大規模的調查行動，由委員連立堅率領18位調查相關人員，前往婦聯會進行相關資料的調閱，調查行動從上午9時30分進行到晚上9時30分，長達近12個小時，婦聯會從頂樓八樓到地下室三樓，每個房間和櫃子，全都被清查一空。

婦聯會也出動七位律師與黨產會進行法律攻防，其中被懷疑與辜家去年從婦聯會搬走一百七十箱資料可能有關的所有檔案，總計有五箱(一大四小)的資料，最後被黨產會全部帶回。

黨產會大隊人馬昨天上午持公文至婦聯會調查去年五月自婦聯會移至台北市德惠街存放一百七十箱當案事宜，公文寫明，若發現與婦聯會今年二月回函黨產會所檢附的清單內物品，依規定將由黨產會攜回。

婦聯會務人員指出，黨產會昨天一整天的調查行動，就是因為辜家指稱一百七十箱資料在婦聯會，而且指稱婦聯會有相關資料的備份和底稿，最後黨產會帶回五箱資料，只要被懷疑與這一百七十箱資料有重壘或有關聯，例如某年的會務資料或帳目檔案，只要有珠絲馬跡相關，全被裝箱帶走。

另外，黨產會也接獲檢舉，指婦聯會除了備份，還有勞軍相關其他資料未被搬走留在會裡，因此昨天調查人員從八樓到地下三樓，每個房間、櫃子都打開，一一進行清查並照相存檔，找到不少過去婦聯會舉辦勞軍活動及一百七十箱以外的其他會務資料，這部分黨產會將逐項另外發公文向婦聯會進行調閱。每個房間、櫃子已清查一空的婦聯會，已經沒有資料「可藏」。

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