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黨產會19人查婦聯會百箱資料下落 雷倩：荒謬

2018-03-05 19:15中央社 台北5日電

婦聯會主委雷倩。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
婦聯會主委雷倩。 聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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黨產會為釐清婦聯會內部是否有存放民國95年以前的勞軍捐等財務資料，今天前往婦聯會調查。婦聯會主委雷倩說，非常荒謬，資料已送去德惠街，婦聯會是池魚之殃。

雷倩下午接受中央社記者訪問表示，不當黨產處理委員會委員連立堅上午10時帶領18名黨產會人員，持公文至婦聯會調查去年5月自婦聯會移至台北市德惠街存放檔案共170箱事宜；公文寫明若發現與婦聯會今年2月回函黨產會所檢附的清單內物品，依規定將由黨產會攜回。

雷倩表示，為因應黨產會龐大的調查團，婦聯會緊急聯絡7名律師協助處理。

她說，黨產會從婦聯會8樓到地下3樓，大樓內所有房間都調查，從上午10時，一直進行到下午5時30分還沒結束；黨產會與婦聯會律師最後會確認哪些資料符合公文內容與黨產會職權，若不符合，婦聯會拒絕交出。

雷倩指出，據黨產會人員口頭告知，辜家與辜家律師代表指170箱資料在婦聯會還有備份或原件，「這事情非常荒謬」，明明已經送去德惠街，婦聯會也沒有鑰匙，怎麼會忽然跑回婦聯會。

雷倩說，黨產會聽到辜家主張資料在婦聯會的說詞，到婦聯會調查，「我們是池魚之殃，等於是來查抄婦聯會，很慘。」

黨產會調查婦聯會財務資料與勞軍捐資料，黨產會發言人施錦芳日前曾表示，婦聯會內部許多人的一致說法是，民國95年前的資料是當時請示前主委辜嚴倬雲後，給辜家的人帶到德惠街的台泥大樓。

婦聯會黨產雷倩
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