送3600萬支票助災後重建 朱立倫：會持續關心花蓮
新北市長朱立倫今天上午代表響應「新北送愛到花蓮」捐款人及單位，親赴花蓮將捐助花蓮震災的善款3600萬元支票交予花蓮縣政府，作為災後重建使用。花蓮縣長傅崐萁代表受災民向新北市民表達感謝之意，並允諾會妥適運用善款，幫助受災戶生活盡速重回正軌。
朱立倫表示，0206強震重創花蓮，計有4座建築物倒塌，造成嚴重傷亡，許多地區缺水缺電，新北市於第一時間動員救災人力及機具支援，積極投入救災。此外，新北市更發動「新北送愛到花蓮」勸募活動，獲得各企業、宗教、宮廟、團體及個人響應，除了這次所攜帶的3600萬元支票，另新北市的部分宮廟已自行匯款1070萬元至花蓮縣社會救助金專戶，合計4670萬元。
朱立倫也表示，此次地震房屋倒塌受災戶中，設籍新北市民眾有16戶，受傷民眾有7名，感謝花蓮縣政府給予立即的協助，後續也將由新北市政府提供相關補助申請。同時也會持續關心花蓮，適時提供協助，如結合「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客」粉絲團及國際旅展等平台，鼓勵市民到花蓮觀光旅遊，並優先採用花蓮農產品等，以協助花蓮鄉親早日重建家園。
「花蓮所有的產業都受傷了！」傅崐萁說，花蓮的受災戶不只是傾倒的4棟房屋，還有上千戶屋舍龜裂等，影響上萬人，還有花蓮石材界在短短幾分鐘損失金額超過20億，花蓮觀光如果沒有改善，到6月底，預估損失將超過80億。
傅崐萁感謝朱市長於地震發生後第一時間關心花蓮災情立即提供救災相關支援，朱市長也率先捐款100萬元，並發動「新北送愛到花蓮」協助募款，這些善款將會妥適運用於受災居民生活重建，相信花蓮縣在各界的支持及協助下，災後重建之路不孤單。
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