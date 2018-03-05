送3600萬支票助災後重建 朱立倫：會持續關心花蓮

2018-03-05 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



新北市長朱立倫今天上午代表響應「新北送愛到花蓮」捐款人及單位，親赴花蓮將捐助花蓮震災的善款3600萬元支票交予花蓮縣政府，作為災後重建使用。花蓮縣長傅崐萁代表受災民向新北市民表達感謝之意，並允諾會妥適運用善款，幫助受災戶生活盡速重回正軌。

朱立倫表示，0206強震重創花蓮，計有4座建築物倒塌，造成嚴重傷亡，許多地區缺水缺電，新北市於第一時間動員救災人力及機具支援，積極投入救災。此外，新北市更發動「新北送愛到花蓮」勸募活動，獲得各企業、宗教、宮廟、團體及個人響應，除了這次所攜帶的3600萬元支票，另新北市的部分宮廟已自行匯款1070萬元至花蓮縣社會救助金專戶，合計4670萬元。

朱立倫也表示，此次地震房屋倒塌受災戶中，設籍新北市民眾有16戶，受傷民眾有7名，感謝花蓮縣政府給予立即的協助，後續也將由新北市政府提供相關補助申請。同時也會持續關心花蓮，適時提供協助，如結合「新北市觀光旅遊網」、「新北旅客」粉絲團及國際旅展等平台，鼓勵市民到花蓮觀光旅遊，並優先採用花蓮農產品等，以協助花蓮鄉親早日重建家園。

「花蓮所有的產業都受傷了！」傅崐萁說，花蓮的受災戶不只是傾倒的4棟房屋，還有上千戶屋舍龜裂等，影響上萬人，還有花蓮石材界在短短幾分鐘損失金額超過20億，花蓮觀光如果沒有改善，到6月底，預估損失將超過80億。