影／開性平倒車？北市性平會曾納恐同人士為委員

2018-03-05 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市性別平等教育委員會將於本月14日選出第七屆性平會新任委員，不過今上午「台灣伴侶權益推動聯盟」卻聚集數名成員，於北市府廣場抗議新版委員遴選標準「開性平倒車」，該聯盟指出，遴選簡章內竟出現報名人只要有性平專業背景，再加上台北市中小學校學生家長會成員資格滿一年，只要經家長會推薦也有可能成為性平委員。

性平會成員包含3位市府首長、2位市府行政代表、11位專家學者再加上7位各機關學校、社教機構、學生家長會及教師會代表等，台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔今痛批，7名校方代表的遴選簡章中，竟出現獨厚家長聯合會的報名要件，讓家長聯合會成員更容易進入性平會，將其餘想為性平付出心力的家長、師生拒於性平會門外。

簡至潔表示，過去曾列席旁聽的國小家長聯合會成員就曾公開反對婚姻平權，更曾公開表態「爸爸、媽媽功能不一樣」等性別不平等的言論，簡至潔因此質疑北市教育局大開性平倒車，為何性平會可加入「恐同、反婚姻平權」的人士。