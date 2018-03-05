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影／開性平倒車？北市性平會曾納恐同人士為委員

2018-03-05 12:01聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

台北市性別平等教育委員會將於本月14日選出第七屆性平會新任委員，不過今上午「台灣伴侶權益推動聯盟」卻聚集數名成員，於北市府廣場抗議新版委員遴選標準「開性平倒車」，該聯盟指出，遴選簡章內竟出現報名人只要有性平專業背景，再加上台北市中小學校學生家長會成員資格滿一年，只要經家長會推薦也有可能成為性平委員。

性平會成員包含3位市府首長、2位市府行政代表、11位專家學者再加上7位各機關學校、社教機構、學生家長會及教師會代表等，台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔今痛批，7名校方代表的遴選簡章中，竟出現獨厚家長聯合會的報名要件，讓家長聯合會成員更容易進入性平會，將其餘想為性平付出心力的家長、師生拒於性平會門外。

簡至潔表示，過去曾列席旁聽的國小家長聯合會成員就曾公開反對婚姻平權，更曾公開表態「爸爸、媽媽功能不一樣」等性別不平等的言論，簡至潔因此質疑北市教育局大開性平倒車，為何性平會可加入「恐同、反婚姻平權」的人士。

對此北市教育局主任秘書謝麗華今接受民間團體陳情，並表示對於遴選簡章的爭議會再研議，不過遴選簡章中只要符合家長聯合會成員一年資格並有性平專業背景就可能成為性平委員的規定，「暫時不會改變」，新的性平會也將考慮讓不在委員名單的學生、家長可以列席旁聽，但細節還要等討論後才能公開。

台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔今痛批，北市教育局性平會遴選標準大開倒車。記者陳...
台灣伴侶權益推動聯盟秘書長簡至潔今痛批，北市教育局性平會遴選標準大開倒車。記者陳靖宜／攝影
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北市教育局主任秘書謝麗華接受民間團體陳情。記者陳靖宜／攝影
北市教育局主任秘書謝麗華接受民間團體陳情。記者陳靖宜／攝影
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