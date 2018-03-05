每當加薪 他們的第一念頭都是幫助兒童

2018-03-05 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 呂思逸 ╱即時報導



「當多賺錢、被加薪時，第一念頭就是又能多幫助一位兒童了」，在市場擺攤詹建佑、從事科技業的賴珮君，兩人都發揮著陳樹菊精神，既非富豪也非大人，就在能力有限範圍內，默默行善，他們都透過家扶基金會，分別認養國內外4名兒童，還遠從台灣飛到柬埔寨，探訪認養童。

家扶基金會昨天在柬埔寨辦理認養童相見歡，總計有30多位認養人遠從台灣飛到柬埔寨，只為探訪無血緣關係認養童。頂著30度高溫，詹建佑、謝珮君緊緊擁抱認養童，他們說，「哇，原來是你」，兩名認養童以靦腆笑容回應。

詹建佑在市場販賣火鍋料，2年開始認養兒童，他說，某次網路看見消息就開始認養了，反正自己生活沒什麼壓力，多餘的錢不如來幫助人，認養第一個念頭只想「認養費才700元，他們真的夠用嗎？」，隨著能力增加，認養童從1名逐步提升至4名，分別散落在國內外共3個國家，幫助他人，讓他更懂得感恩。

賴珮君則從事科技業，高中起就開始擔任家扶志工，出社會後陸續認養國內外4名認養童，她說，幫助別人感覺很好，每當升遷或加薪，她第一念頭就是又可以多幫助一名孩童，每次探訪認養童，她都帶著大批物資，這次她帶著書包、衣物等，盼能幫助到孩子。

柬埔寨認養童代表致詞，他以一口流利英文說，他曾經以為出生在經濟差的家庭裡，就不能與其他人一樣升學，透過家扶幫助，他才能繼續上學，每當挫折、撐不下去時，他都會想到遠方認養人的支持、鼓勵，繼續努力。