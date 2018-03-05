孫文學校辦國是論壇 將提「國是看法」送國民黨參考

2018-03-05 00:44 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



孫文學校昨天在台大社科院舉辦「青天白日國是論壇」，論壇分國安、經濟、文史、社會及青年五組、共計60項子議題進行討論，達成長達約2萬字的結論，對台灣當前的議題進行全面性的反思與建議。孫文學校總校長張亞中表示，此次論壇收穫甚大，近期將再召集各院長，以論壇結論為基礎，整理一份完整的「孫文學校國是看法」，除了上網公布外，亦送交國民黨中央及所有今年參選同志參考。

孫文學校指出，此次國是論壇的特色是近一、二十年來，藍營第一次由民間自發性、全面性的國是論壇，並邀請全球僑界代表及大陸台商代表參與。馬來西亞僑領李金友及大陸台企聯總會長王屏生也分別致詞表達看法。

孫文學校指出，在五個分組長達2萬餘字的結論報告中，一個貫穿各組的相同點即在於民進黨的文化台獨、偏頗認同、狹隘意識形態、清算鬥爭、扈從美日、升高兩岸敵意行為，會讓台灣內部無法和諧，其結果就是失去競爭力而逐漸萎縮，「青年貧窮化」的狀況將連帶不會獲得改善。國民黨在論述上的媚俗不作為、缺乏中心思想、組織僵化，已漸失民眾的向心，國民黨如果不徹底改革，前景堪虞。

張亞中致詞時表示，台灣面臨兩大難題，一是社會的良善價值在崩解，一是兩岸關係敵意在加深。前者讓台灣在精神上沈淪，後者讓台灣在安全發展上陷入危境。孫文學校致力於深耕中華文化、弘揚中山思想、推動兩岸和合，希望根本上解決台灣的難題，這也是此次邀請民間有志之士，舉辦國是論壇的緣由。

王屏生在會中表示，兩岸問題必定會解決，台灣不可能獨立，也沒有條件跟理由獨立，如果台灣一直在跟大陸背道而馳，不利於台灣。中華文化非常寶貝，不認同中華文化的，就不是中國人。孫文思想一點也不過時，且仍有強大影響力。兩岸問題可能還必須從「孫文」這兩個字出發，才能找到解決問題的方法。

這場民間自辦的國是論壇中，有前陸委會副主委張京育、前外交部次長令狐榮達、全球鎢鋼大王廖萬隆、前主計長韋伯韜、前國民黨政策會執行長蔡正元、前國民黨國發院院長林忠山、前立委吳育仁、王廷升，國民黨青年團總團長劉昱佑等政界人士、20多位企業界代表、50餘位學術界人士，總共有超過200名與會。

出席昨日論壇的，還有多名全台各地議員參選人，對於黨部紊亂的提名作業，提出不同面向的觀察或感到焦慮。代表青年總結的國民黨前文傳會副主委毛嘉慶指出，國民黨應盡力完備初選規則，讓敢戰、能戰、有條件戰的青年在基層服務鄉親，才能讓人民覺得國民黨跟自己「站在一起」，亦不負「國民」黨的根本。