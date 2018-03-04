另類「選民服務」 市議員擬參選人辦升學講座

2018-03-04 18:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



學測成績於上周出爐，個人推甄及申請入學於三月陸續展開，台北市中正、萬華區市議員擬參選人蘇緯政今舉辦升大學免費講座。蘇緯政說，雖然舉辦升學講座被一些人說對於選情沒有幫助，但我們團隊仍然認為要做正確且該做的事，幫助更多的孩子找到自己的方向。

蘇緯政擁有台大法律與政治雙學位，一身好學歷讓人以為他是人生勝利組，但其實高中時曾因熱衷社團與學生自治組織，忽略課業，慘遭留級，考上大學之後也幾經波折，好不容易才從台大畢業。在教育過程中多有挫折的他，特地舉辦申請大學講座，邀請名師以及多位升學顧問，希望幫助考生準備備審資料、面試，展現個人特色。

與會的台灣世代教育基金會副執行長藍弋丰談到學生的問題，當初不知道醫生的工作內容，考到醫學系就念了，很多同學都跟他一樣，希望年輕人不要重複上個世代的錯誤。

醒吾科大講師洪孟楷表示，了解科系之外，一定要親自了解學校環境氛圍，喜歡學校所在的城市很重要，另外，選擇綜合性大學對未來規劃很有幫助。

TVBS國際特派員錢怡君特別強調，學生時期一定要多參加活動，探索自己的興趣。

現場也邀請到升學天王胡天爵老師跟學生分享申請學系要注意的眉角，他特別提醒學生，不要患得患失，如果學測成績超出預期，可以只花一半的心力去準備指考，如果成績不如意，盡早下定決心全力拼指考。