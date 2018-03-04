馬英九花蓮走透透 吃烤香腸促進經濟

2018-03-04 18:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐庭揚 ╱即時報導



前總統馬英九花蓮2日遊，將行程排得滿滿，所到之處都有大批民眾搶著要合影、握手，還有爸爸媽媽們帶著孩子一起排隊，要求馬英九抱著小孩合影留念，卸任後的馬英九彷彿變身為幸運之神。

下午馬英九走訪花蓮文創園區光是想要合影的民眾將園區擠的水洩不通；七星潭更是在震後出現難得的人潮、車潮，全都是為了馬英九而來。