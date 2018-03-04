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馬英九花蓮走透透 民眾湧入搶合影笑稱促進經濟

馬英九花蓮走透透 吃烤香腸促進經濟

2018-03-04 18:32聯合報 記者徐庭揚╱即時報導

前總統馬英九花蓮2日遊，將行程排得滿滿，所到之處都有大批民眾搶著要合影、握手，還有爸爸媽媽們帶著孩子一起排隊，要求馬英九抱著小孩合影留念，卸任後的馬英九彷彿變身為幸運之神。

下午馬英九走訪花蓮文創園區光是想要合影的民眾將園區擠的水洩不通；七星潭更是在震後出現難得的人潮、車潮，全都是為了馬英九而來。

因為部分行程延誤，民眾在七星潭邊等著馬英九的到來，還邊吃攤販賣的烤香腸。攤販忙碌的工作，臉上更露出了笑容，因為老馬哥旋風讓攤販一掃震後的慘淡生意。民眾也笑著說，這真是促進經濟。

喜歡小孩的馬英九抱起每個小孩。記者徐庭揚／攝影
喜歡小孩的馬英九抱起每個小孩。記者徐庭揚／攝影
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民眾興奮地跟馬英九合影。記者徐庭揚／攝影
民眾興奮地跟馬英九合影。記者徐庭揚／攝影
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跟馬英九合影的民眾排成一條長龍。記者徐庭揚／攝影
跟馬英九合影的民眾排成一條長龍。記者徐庭揚／攝影
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許多爸爸媽媽帶著寶貝跟前總統馬英九合影。記者徐庭揚／攝影
許多爸爸媽媽帶著寶貝跟前總統馬英九合影。記者徐庭揚／攝影
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民眾興奮地跟馬英九合影。記者徐庭揚／攝影
民眾興奮地跟馬英九合影。記者徐庭揚／攝影
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馬英九文創車潮
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