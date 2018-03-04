加班費國會助理不如綠黨工 綠委推蘇嘉全決定

2018-03-04 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



民進黨黨工適用比勞基法修法更優的加班費「做1給4、做4給8」，至於民進黨國會助理是否也要一視同仁。民進黨團幹事長何欣純表示，國會助理是立法院員工並非民進黨黨工，所以要看立法院長蘇嘉全如何決定。 報系資料照 分享 facebook 民進黨黨工適用比勞基法修法更優的加班費「做1給4、做4給8」，而也時常在立法院加班的民進黨國會助理是否也要一視同仁。對此，民進黨團幹事長何欣純表示，國會助理是立法院員工並非民進黨黨工，所以要看立法院長蘇嘉全如何決定；不過，立法院副秘書長高明秋表示，立法院公費助理由立委自行聘用，立法院無權管理。

何欣純表示，當時主席蔡英文向大家說明勞基法是最低的標準，希望中央黨部能以身作則，帶動企業給予勞工比較好的福利，如果民進黨能夠當一個模範，藉此呼籲各企業都可以比照。但因為國會助理是立法院的員工不是民進黨黨工，所以還是要看院長蘇嘉全如何決定。

民進黨團書記長許智傑表示，國會助理因為是個別委員辦公室的員工，都是由辦公室自己決定，比照黨工可能比較困難，但黨團助理應該有機會。不過許智傑認為，「做1給4、做4以上核實計算」，是比較適當的做法，他也呼籲經營比較好的公司可以多給員工一點福利。

立法院副秘書長高明秋表示，立法院公費助理其聘用及管理均係由立法委員及黨團自行聘用及管理，立法院僅係依法協助編列預算及代辦勞、健保等行政程序事務，並無權對公費助理進行實質審核與管理，故有關公費助理加班費等勞動條件權利義務關係，係由實際聘用之委員及黨團依勞動基準法等相關規定辦理。

而蘇嘉全1月在處理中央政府總預算時，提議讓國會助理跟軍公教一樣加薪3%，從元月起適用。何欣純表示，幫助理加薪完全沒問題，不分黨派都要加到3%。

不過有助理表示加薪是加到委員薪水，有可能看得到吃不到。何欣純則說，這牽涉到助理勞健保的福利問題，他們的薪水都是直接由立法院的帳戶直接撥到助理帳戶，所以從來沒有經過她自己的帳戶，所以不會有這個問題。許智傑則說，他都有給助理加薪。