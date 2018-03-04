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大陸大媽搶黃金台灣人搶衛生紙 郝龍斌：難過

2018-03-04 12:23聯合報 記者吳淑君╱即時報導

國民黨基隆市長參選人塵埃落定，今天基隆市黨部舉行基層小組長教育訓練，為年底選戰暖身，國民黨副主席郝龍斌，市長提名參選人謝立功，及議長宋瑋莉都到場，郝宋都呼籲小組長們支持謝立功，把政權贏回來。

郝龍斌指出，最近衛生紙搶購事件，不只造成台灣民眾對民生必須品的恐慌，更嚴重的事，這件事成了國際笑話，

昨天有人傳給他一個短片，「大陸大媽搶黃金，台灣人民搶衛生紙」，他看完非常難過，台灣的民主素養，經濟水準絕對比大陸好，但今天被人家這樣取笑，就因為民進黨執政不力。

這兩天霾害嚴重，為什麼台灣現在空汙這麼嚴重？他認為是民進黨的神主牌出了問題，民進黨強調非核家園，所有電力由燃煤燃天然氣取代，中部幾乎從早到晚被空汙籠罩，這是火力發電造成的後果，基隆和桃園火力發電廠在加緊腳步布建中，也難逃空汙命運。

郝說，民進黨能源政策出問題，現在的政府是用人民的肺在發電，每天吸汙染空氣，吃核食，都會影響健康，這樣的民生議題，國民黨要採取具體立場，且這樣做會讓民眾有感。

黨中央發起了兩個公投，一是反對核災地區食品進口核食公投，反大量火力發電的空汙公投，他拜託小組長發揮組織力量，完成連署，讓公投成案。

戴著口罩出席的宋瑋莉說，她氣管弱，這兩天空氣很糟，誘發咳嗽感冒，但還是特別趕來，她懇托所有小組長，支持代表國民黨參選市長的謝立功，「因為林右昌真的做的非常非常的爛」。

市府幕僚回應，謝謝議長的指教。林右昌則沒接電話。

戴著口罩出席的宋瑋莉說，她氣管弱，這兩天空氣很糟，誘發咳嗽感冒，她懇托所有小組長...
戴著口罩出席的宋瑋莉說，她氣管弱，這兩天空氣很糟，誘發咳嗽感冒，她懇托所有小組長，支持謝立功選市長，「因為林右昌真的做的非常非常的爛」。記者吳淑君／攝影
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郝龍斌指出，最近衛生紙搶購事件，不只造成台灣民眾對民生必須品的恐慌，更嚴重的事，...
郝龍斌指出，最近衛生紙搶購事件，不只造成台灣民眾對民生必須品的恐慌，更嚴重的事，這件事成了國際笑話，就因為民進黨執政不力。記者吳淑君／攝影
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謝立功和宋瑋莉交頭接耳，歷經民調烏龍風波後，兩人互動還是很受注目。記者吳淑君／攝...
謝立功和宋瑋莉交頭接耳，歷經民調烏龍風波後，兩人互動還是很受注目。記者吳淑君／攝影
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郝龍斌指出，最近衛生紙搶購事件，不只造成台灣民眾對民生必須品的恐慌，更嚴重的事，...
郝龍斌指出，最近衛生紙搶購事件，不只造成台灣民眾對民生必須品的恐慌，更嚴重的事，這件事成了國際笑話，就因為民進黨執政不力。記者吳淑君／攝影
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