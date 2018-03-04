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綠黨工加班費優於新法 藍批矯情

2018-03-04 11:05聯合報 記者劉宛琳╱即時報導

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新版勞基法3月1日上路，但民進黨黨工卻適用舊法，加班費仍是「做1給4、做4給8」，非修法後的1比1計算。對此，時代力量表示，勞基法「修惡」的部分不會照辦；國民黨則批民進黨矯情，國民黨黨工跟全國勞工站在一起，適用一樣的勞基法，沒有例外。

民進黨中執會21日通過修正「黨務工作人員服務辦法」，未來黨工待遇將優於勞基法，維持「加班4小時以內者，以4小時計，超過4個小時至8小時以內者，則以8小時計」，比日前完成修法的行政院版本更加友善，凸顯出「賴規蔡不隨」。

國民黨文傳會主委李明賢表示，民進黨大砍勞工加班費、讓全國勞工苦哈哈，只讓民進黨黨工享受優於勞基法的待遇，這種做法未免太過矯情，讓全國勞工情何以堪？

李明賢強調，「對國民黨工而言就是要跟全國勞工站在一起，適用一樣的勞基法，沒有例外」。不過，李明賢也說，不少基層黨工也感嘆，「蔡總統，還我加班費」！

時代力量發言人李兆立強調，對於勞基法「修惡」的部分，時代力量不會照辦，包含7休1可挪移、加班上限提高、加班1比1換補休，以及去年砍掉的7天假。為了抵制砍掉7天假，時代力量去年開始就以「國定假日法草案」所提出的日期，如言論自由日和解嚴紀念日等，讓黨部工作人員保住7天假，同時適用更優渥的特休計算方式，藉此證明，還給勞工應有的休息，並不會影響營運，希望能盡快適用於全國。

李兆立表示，時代力量對於修惡版勞基法的態度，就是與其他提案團體合作全力衝刺第二階段連署，以公投複決的方式在年底予以否決，讓修惡勞基法無適用的可能。

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