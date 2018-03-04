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【即時短評】黨工優勞工 民進黨哪裡進步？

2018-03-04 10:56聯合報 記者陳熙文╱即時報導

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勞基法新制3月正式上路，勞工休息日加班費改回核實計算，然而民進黨主席蔡英文日前卻在中執會中裁示，強調民進黨是進步的政黨，黨工服務待遇應優於現行勞基法，其休息日加班費維持「加班4小時以內者，以4小時計，超過4個小時至8小時以內者，則以8小時計。」卻讓勞工不知情何以堪。原來民進黨直說最關心勞工，最後只有最關心黨工。

若說民進黨此舉是要呼籲，帶動民間企業比照辦理，但呼籲的效果怎麼比得過入法，分明詭辯。若讚民進黨這麼做是體恤黨內員工的辛勞，難道其他勞工就不辛勞？這也突顯民進黨明知加班費「做1給4、做4給8」是優待勞工、更進步的法規做法，卻還是一意孤行，要將勞基法「修正」回來，不是暗指台灣是一個不夠進步的國家，就是在宣告台灣勞工不值錢，不配擁有這樣的基本待遇。

我們原以為民進黨執意修法的動機來自於無知，對廣大勞工朋友的處境不夠了解，後來才明白他們心知肚明，只是不願忤逆資方。也許這就是民進黨所標榜的「進步」，是進了又退步。更何況民進黨老愛強調自己是一個窮困的政黨，若是這麼「窮」的黨都做得到，國內資方難道做不到？

而從此次勞基法修法，部分民進黨立委，包括林淑芬、劉建國、管碧玲等人因表決時違背黨意投下棄權或未投票，遭到黨紀處分，被迫調離所屬的委員會，剛性做法與當年國民黨如出一徹，這個黨究竟進步在哪裡，還是已然進步到超越民眾認知，可能只有執政黨自己解釋得清楚。

民進黨加班費黨工
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