今年勞檢處份200多件 加班過長和不給加班費最多

2018-03-04 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



勞動部長許銘春1日赴國光客運台北站進行勞動檢查。記者邱德祥／攝影 分享 facebook 根據勞動部統計，截至今年3月3日為止，全台處份違反勞動法令雇主達225件，其中開罰理由以雇主延長勞工工作時間超過法令規定，和延長工時未給予勞工加班費，共計有66件為最多。

勞動基準法新制3月上路，新任勞動部長許銘春上任後強調要當勞工最堅定的靠山，1日親自帶隊到台北車站進行勞動檢查，以顯示其決心。而根據勞動部違反勞動部法令事業單位查詢系統統計，去年共計處份1萬5390件，而今年截至3月3日為止，全台共處份違反勞動法令雇主225件，其中以台北市最多高達120件，台南市次之有74件。

而在225件處份名單中，內容又以雇主增加勞工加班時數超過法令規定，以及勞工加班未給予加班費最多，共計有66件，其他常見開罰理由則有「勞工薪資未達基本工資」、「勞工薪資未全額給付」、「每七日中未有一日之休息作為例假」，和「未依法給付休息日工作工資」等。

而在名單中，則發生4件「拒絕、規避或阻饒勞工檢查員依法執行職務」，包括久晴風股份有限公司、鈺倢有限公司、拍手國際股份有限公司，以及永康永吉飲食店。4處皆在台南市。