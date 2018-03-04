今年勞檢處份200多件 加班過長和不給加班費最多
根據勞動部統計，截至今年3月3日為止，全台處份違反勞動法令雇主達225件，其中開罰理由以雇主延長勞工工作時間超過法令規定，和延長工時未給予勞工加班費，共計有66件為最多。
勞動基準法新制3月上路，新任勞動部長許銘春上任後強調要當勞工最堅定的靠山，1日親自帶隊到台北車站進行勞動檢查，以顯示其決心。而根據勞動部違反勞動部法令事業單位查詢系統統計，去年共計處份1萬5390件，而今年截至3月3日為止，全台共處份違反勞動法令雇主225件，其中以台北市最多高達120件，台南市次之有74件。
而在225件處份名單中，內容又以雇主增加勞工加班時數超過法令規定，以及勞工加班未給予加班費最多，共計有66件，其他常見開罰理由則有「勞工薪資未達基本工資」、「勞工薪資未全額給付」、「每七日中未有一日之休息作為例假」，和「未依法給付休息日工作工資」等。
而在名單中，則發生4件「拒絕、規避或阻饒勞工檢查員依法執行職務」，包括久晴風股份有限公司、鈺倢有限公司、拍手國際股份有限公司，以及永康永吉飲食店。4處皆在台南市。
根據勞動部職安署的資料指出，去年我國勞檢員有823名，然而其中有486名為安全衛生檢查員，而勞動條件檢查員僅有337名。美國國務院亦於2016年向國會提交的各國人權報告中提及台灣勞檢員不足，監察院也曾針對勞動部勞檢員數不足做出糾正，指出我國勞檢覆蓋率不到3成，以我國共計有128萬家事業單位，勞檢每年可檢查10萬家推估，需要12年才能全數完成。
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