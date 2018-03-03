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凌晨1時35分花蓮規模4.6地震 太魯閣震度達5級

駐菲代表林松煥 為僑務榮譽職人員布達

2018-03-03 23:38中央社 馬尼拉3日專電

中華民國駐菲代表林松煥今天為菲律賓地區新任僑務榮譽職人員布達，勉勵他們繼續為僑界出力，為台灣增進國民外交。

新任僑務委員呂秀男、高士誠、黃清榮和林在良，今晚在馬尼拉青山區聯合舉辦布達感恩餐會，席開25桌，有台商及僑胞遠自民答那峨島前來參加，僑委會菲華文教中心主任尤正才也出席了這場活動。

林松煥在餐會上代表僑務委員會委員長吳新興，為4人頒發總統蔡英文的任命令，也為民答那峨島僑胞戴良榮頒發「僑務顧問」聘書、菲律賓台商總會秘書長黃得富頒發「僑務促進委員」聘書。

呂秀男與林在良均曾任菲律賓台商總會總會長，高士誠曾任菲律賓台灣同鄉會與菲律賓南線台商會的會長，黃清榮則為關愛基金會創會長。

林松煥感謝6位新任僑務榮譽職人員長期對中華民國以及僑界的貢獻，他也提到，菲律賓政府正在重建毀於戰火的馬拉韋市（Marawi），呼籲大家出力協助，為台灣增進國民外交。

呂秀男致詞說，接下新職務意味著責任加重，僑務榮譽職人員將全力配合政府推動新南向政策、菲律賓投資白皮書，也會支持駐菲代表處的呼求，捐款協助菲國重建馬拉韋市。

元宵節剛過，呂秀男讚揚台商為花蓮震災以及在台罹難菲籍看護美樂蒂募款的善舉，祝大家「天官賜福、為善愈多賜福愈多」。

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