母女情深 蔡總統談家有無敵媽

2018-03-03 23:36 中央社 台北3日電



「在我們家裡，爸爸為人謹慎，大小事都要來來回回想幾遍；而真正有魄力、英明果斷的人，是我媽媽」，這是總統蔡英文在書中對母親張金鳳的形容。

蔡總統母親張金鳳今天在家中安詳辭世，享壽93歲。蔡總統在2011年出版的「洋蔥炒蛋到小英便當」自傳中，第二篇篇名就是「家有無敵媽」，字裡行間透露出對母親的依賴與深厚的情感。

蔡總統與母親感情非常好，去年母親節，是蔡總統上任後第一次幫媽媽過節，蔡總統在臉書貼出母女的合照，兩人臉型、輪廓幾乎是一個模子刻出來。

出身屏東縣客家望族的蔡總統與家人一向低調，鮮少公開談及私事，但在蔡總統「洋蔥炒蛋到小英便當」自傳中，可以看到她的成長歷程、生活點滴，以及和家人深厚的感情。

張金鳳做事非常幹練，丈夫蔡潔生早年開設汽車修理廠，十多位工人中午都在家裡搭伙，每天從買菜到燒灶、煮飯、清理，都是張金鳳一手包辦，但她從不抱怨；蔡總統說，媽媽個性鮮明，感情濃烈，又愛熱鬧，是家人溝通的橋樑。

蔡總統在書中說，如果以前爸爸放手讓媽媽投資，媽媽的事業版圖會比爸爸還要大，雖然作風不同，但媽媽做任何重大投資決定時，一定都會請教爸爸的意見，如果爸爸不贊成，她也會尊重爸爸的意見。

蔡總統對母親依賴甚深，家中4個兄弟姊妹小時候穿的衣服，都是媽媽親手縫製，連小學制服都是，衣服都燙得筆挺。蔡總統說，小時候覺得這些事情順理成章，長大後才驚覺，媽媽有多辛苦。

英文流利的蔡總統，還在書中透露自己在學英文的第一關就大大慘敗，26個字母怎麼學都學不會，哥哥姐姐信心滿滿教導她，到最後卻是扔掉課本，落荒而逃，最後由媽媽親自上陣，拿著她的手一筆一畫教會她，艱難地越過第一關。

媽媽對蔡總統無微不至的照顧，還展現在開車這件事，蔡總統拿到駕照第一次上路，就撞上了公車，之後哥哥姊姊沒人敢陪她練車，只有媽媽自告奮勇；第二次練車，蔡總統不小心又擠到旁邊的車，媽媽依然神色自若，一點都不驚慌。

「雖然覺得媽媽辛苦，但我對她溫情的依賴還是改不掉」，蔡總統說，即便到現在，衣櫃中的衣服，大部分都是媽媽和姊姊買給她的。

蔡總統在書中回憶，爸爸在2006年過世後，媽媽的身體和精神衰弱不少，媽媽有時心神恍惚，甚至記憶會交錯或失落，有時問到她什麼事，媽媽還是會習慣說一句：「你去問你爸。」語氣彷彿天經地義一般，讓她心中不免有微酸的感覺。