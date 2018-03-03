評兩岸關係 王金平：民進黨「去中化」刺激陸方

2018-03-03 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



中國大陸發布31項惠台措施，擴大向台灣人才招手。立法院前院長王金平今表示，蔡英文總統上台後，對中國大陸都沒講過一句重話，但執政黨方面的「去中化」，這是相當程度地刺激大陸，蔡總統未來在兩岸政策上，要如何規避九二共識所帶來的影響，「能另提一個好的說法、也能為大陸所接受，不至於因（不承認）九二共識產生巨大的不滿，應該好好思考，好好進行兩岸的實質接觸。」

王金平今晚間接受「老謝看世界」節目專訪，提及大陸國家主席習近平上台後，「硬的更硬，軟的更軟，」硬的像是共機頻繁繞台、造成有形和無形的恐嚇；而近日發表惠台31項措施，就是軟的更軟，要吸引台灣人才到大陸，讓台灣的民心都能歸向於他們。

王金平特別提到，陸方在教育、經濟、科技、投資及文化等方面積極吸引台灣人才，政府必須用心了解其目的所在，思考提出因應措施。

主持人謝金河詢問，蔡總統上任後處理的兩岸關係，如何評分？王金平認為，蔡總統對於大陸都沒有講過一句重話，「基本上大陸還算能對蔡總統沒有劇烈的反應」，但大陸對執政黨方面去中化的疑慮，這是相當程度地刺激他們，「大陸如何解讀不知道，我們還是要小心謹慎」。

王金平強調，對總統未來在兩岸政策上，應該好好思考如何進行兩岸的實質接觸。所謂實質接觸，是一定要有雙方最高階層的人授權好好去談，談了之後看雙方應該如何處理，可達到很和諧的結果，又帶來雙方共立共存的空間，這很重要。