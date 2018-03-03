蔡總統母親辭世 賴清德哀悼

2018-03-03 22:16 中央社 台北3日電



行政院長賴清德。聯合報系資料照／記者高彬原攝影 分享 facebook 總統蔡英文母親張金鳳女士今天下午於家中安詳辭世，享壽93歲。行政院長賴清德誠摯表示哀悼、願老夫人安息。

賴清德在臉書上發布貼文表示，「蔡總統慈母今午在家人隨侍下，於家中安詳辭世。謹致誠摯哀悼，願老夫人安息」。

總統府今天發布新聞稿表示，蔡總統母親張金鳳下午辭世，享壽93歲，考量蔡老夫人一生簡實低調，家屬決定秉承老人家心意，人生最後這段路，僅由兒女家人相伴，身後事宜一切從簡。

總統府說，蔡老夫人後續喪葬事宜，將由蔡總統兄長安排。蔡總統並對各界關心，表達感謝。