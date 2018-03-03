內定國防委員會召委 王定宇：願與任何人溝通年改

2018-03-03 20:30 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



王定宇。聯合報系資料照 分享 facebook 軍人年金改革方案本會期將送進立法院審查，朝野黨團都在司法法制及國防外交委員會部下重兵，民進黨團有意推舉王定宇擔任國防外交委員會召集委員，對此王定宇說，若他擔任召委，他願意就軍人年改與任何人溝通，包括在立院外抗議的退役將領吳斯懷等，他都會去請益。

王定宇說，政府對軍人年改一直都溝通，但他希望年金最低保障「樓地板」金額38990元能夠先確定下來，他也透露，這個數字是由他提出，他希望黨團內部能夠支持，之後再確定「所得替代率」。

根據行政院版本，「服役滿20年給予起支俸率百分之五十」，中將以下每年增加百分之二點五、上將每年增加百分之二，但王定宇認為，若只以服役滿廿年為界線，是加惠及年資和薪資平均較高的高階將領，厚了高官，卻瘦了小吏；此外，高階將領的所得替代率也應該加個「屋頂」，百分之八十或九十都可以談。

王定宇說，軍人升不上去就會強制退伍，現在社會不分藍綠都有共識，應該給予軍人退役後更優渥的條件，雖然現在大家立場有些不一樣，但先「異中求同」，接下來有兩個方向要溝通，一是對政府的溝通，也就是政府應對軍人退撫基金多投資一點，二是對已退役的軍人來說，會覺得相對剝奪感比較重，他願意和所有人談，保持開放的態度。