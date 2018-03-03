立院財委會召委選舉熱門 綠拚全拿藍盼搶1

2018-03-03 19:32 中央社 台北3日電



民進黨團書記長何欣純。聯合報系資料照 分享 facebook 立法院8日將選舉各委員會召委，主審財劃法修正的財委會，民進黨團拚2席召委全拿，國民黨團盼有好籤運拿下1席召委，民進黨團幹事長何欣純笑說，有意抽召委者要吃齋念佛3天。

因應年底直轄市及縣市長選舉，攸關地方財政資源分配的財政收支法（財劃法）部分條文修正草案的修法備受矚目。立法院召委選舉結果涉及法案的排案權，朝野黨團不敢掉以輕心，重兵部署主審財劃法修正的財政委員會（財委會），民進黨立法院黨團希望2席召委全拿，國民黨立法院黨團希望搶下1席召委。

根據立法院的統計，8個委員會立委登記情況，財委會15席、社會福利及環衛生委員會（衛環委員會）15席，兩個委員會立委登記踴躍並列首位；其次，內政、外交及國防、司法及法制、經濟等4個委員會各有14席立委登記。

立法院上會期各常設委員會召委選舉結果，國民黨團拿下6席召委，民進黨團則拿下10召委席。這個會期依各委員會藍綠席次分析，在內政、經濟、外交及國防、司法及法制等4委員會，藍綠可各拿下1席召委；財政、教育及文化、交通、社福及衛環等4委員會，民進黨篤定拿下1席召委，另1席則需抽籤。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀向中央社記者說，年底有地方大選，黨團在委員會的席次安排有做一些調整，讓每個委員會戰力加強，也針對民進黨團提出的優先法案布局，以自己而言，配合軍人年改，到外交及國防委員會；曾任金管會主委的立委曾銘宗由內政委員會回到財委會，國民黨立委王育敏也由司委會回到衛環委員會。

李彥秀說，目前召委席次是坐4望4，「最好的情況是8席（召委）全拿」，但如果沒拿到召委，各委員會也已做好布局，每個委員會都有基本戰力，就是要讓34席立委極大化。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，8個委員會民進黨篤定有1席，其中4個委員會可望抽籤抽到第二席，「當然希望是12席」。她開玩笑地說，有意願抽召委的人，要吃齋念佛3天。

何欣純說，行政院長賴清德的重點在於財政收支劃分法修法，所以民進黨團在財政委員會也放了很多人；社福及衛環委員會將審查空氣污染防制法（空污法）草案，希望2席召委都能拿下。