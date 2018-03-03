親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
全台空品拉警報
藍綠各黨拚選戰
反年改抗爭衝突
台灣旅行法通過
蔬菜爆量價崩跌
政治
軍事
綜合

凌晨1時35分花蓮規模4.6地震 太魯閣震度達5級

立院財委會召委選舉熱門 綠拚全拿藍盼搶1

2018-03-03 19:32中央社 台北3日電

民進黨團書記長何欣純。聯合報系資料照
民進黨團書記長何欣純。聯合報系資料照
分享
立法院8日將選舉各委員會召委，主審財劃法修正的財委會，民進黨團拚2席召委全拿，國民黨團盼有好籤運拿下1席召委，民進黨團幹事長何欣純笑說，有意抽召委者要吃齋念佛3天。

因應年底直轄市及縣市長選舉，攸關地方財政資源分配的財政收支法（財劃法）部分條文修正草案的修法備受矚目。立法院召委選舉結果涉及法案的排案權，朝野黨團不敢掉以輕心，重兵部署主審財劃法修正的財政委員會（財委會），民進黨立法院黨團希望2席召委全拿，國民黨立法院黨團希望搶下1席召委。

根據立法院的統計，8個委員會立委登記情況，財委會15席、社會福利及環衛生委員會（衛環委員會）15席，兩個委員會立委登記踴躍並列首位；其次，內政、外交及國防、司法及法制、經濟等4個委員會各有14席立委登記。

立法院上會期各常設委員會召委選舉結果，國民黨團拿下6席召委，民進黨團則拿下10召委席。這個會期依各委員會藍綠席次分析，在內政、經濟、外交及國防、司法及法制等4委員會，藍綠可各拿下1席召委；財政、教育及文化、交通、社福及衛環等4委員會，民進黨篤定拿下1席召委，另1席則需抽籤。

國民黨立法院黨團書記長李彥秀向中央社記者說，年底有地方大選，黨團在委員會的席次安排有做一些調整，讓每個委員會戰力加強，也針對民進黨團提出的優先法案布局，以自己而言，配合軍人年改，到外交及國防委員會；曾任金管會主委的立委曾銘宗由內政委員會回到財委會，國民黨立委王育敏也由司委會回到衛環委員會。

李彥秀說，目前召委席次是坐4望4，「最好的情況是8席（召委）全拿」，但如果沒拿到召委，各委員會也已做好布局，每個委員會都有基本戰力，就是要讓34席立委極大化。

民進黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者說，8個委員會民進黨篤定有1席，其中4個委員會可望抽籤抽到第二席，「當然希望是12席」。她開玩笑地說，有意願抽召委的人，要吃齋念佛3天。

何欣純說，行政院長賴清德的重點在於財政收支劃分法修法，所以民進黨團在財政委員會也放了很多人；社福及衛環委員會將審查空氣污染防制法（空污法）草案，希望2席召委都能拿下。

民進黨立法院國民黨
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

台鐵大誤點馬英九也是受害者 凌晨返花下榻災區飯店

2018-03-04 00:52

敦親睦鄰金立委介入？ 台電嚴審資金運用

2018-03-04 00:20

震後遊花蓮 馬英九：我來推銷觀光

2018-03-04 00:00

評兩岸關係 王金平：民進黨「去中化」刺激陸方

2018-03-03 22:50

內定國防委員會召委 王定宇：願與任何人溝通年改

2018-03-03 20:30

許毓仁：澳洲花21天通過婚姻平權 台灣卻還在等

2018-03-03 18:28

「和媽媽過母親節是很幸福的事」蔡英文2年前曾貼合照

2018-03-03 18:25

無敵媽張金鳳老年失智 女兒當總統嚇一跳

2018-03-03 17:32

蔡總統母親張金鳳今天辭世 享壽93歲

2018-03-03 16:12

2日遊拚觀光 馬英九：以行動證明花蓮真的很安全

2018-03-03 15:26

獨╱統促黨闖蔡英文父親蔡潔生墓園 遭警攔截

2018-03-03 14:43

馬英九有事北返 晚上再回花蓮明走完行程

2018-03-03 14:15

救國團發聲明 指黨產會「張冠李戴混淆視聽」

2018-03-03 14:13

水塔塗鴉搭配樂團 總統府今天很「嘻哈」

2018-03-03 14:07

蘇煥智退黨 藍：用腳投票表達對蔡英文自私的不滿

2018-03-03 13:37

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

2018-03-03 12:59

立院召委改選 國防、司法主戰場

2018-03-03 12:49

反制陳師孟 賴士葆提案修「監察法」

2018-03-03 12:47

藍委提案禁監委影響司法獨立 綠委：毫無意義

2018-03-03 11:40

賴清德：促進兩岸和平發展的立場不會改變

2018-03-03 11:25

震後遊花蓮 馬英九：災後重建需要的還有人潮

2018-03-03 10:53

馬英九搭台鐵拚觀光 花蓮2日遊行程曝光

2018-03-03 10:06

辜嚴倬雲呼籲：婦聯會全數資產歸國庫

2018-03-03 00:03

馬英九訪佛光山 星雲勉為國服務

2018-03-02 23:28

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

總統台灣燈會點燈 祈福卡寫下氣象萬千

2018-03-02 20:48

嚴德發的國防部會 成橡皮圖章？

2018-03-01 09:14

民進黨彰化市長初選民調 縣議員林世賢勝出

2018-02-27 10:30

危險老屋強制重建 建築師：都更藉口

2018-02-26 14:10
看更多

熱門文章

獨╱統促黨闖蔡英文父親蔡潔生墓園 遭警攔截

2018-03-03 14:43

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

2018-03-03 12:59

馬英九搭台鐵拚觀光 花蓮2日遊行程曝光

2018-03-03 10:06

蔡總統母親張金鳳今天辭世 享壽93歲

2018-03-03 16:12

馬英九有事北返 晚上再回花蓮明走完行程

2018-03-03 14:15

批小英背離創黨初衷 蘇煥智退黨選台北市長

2018-03-03 10:01

無敵媽張金鳳老年失智 女兒當總統嚇一跳

2018-03-03 17:32

震後遊花蓮 馬英九：災後重建需要的還有人潮

2018-03-03 10:53

要去蔣又要觀光財 兩蔣陵寢該何去何從？

2018-03-03 08:00

軍人年改案堅持3月送立院 吳斯懷：國安危機恐成真

2018-03-03 11:39

傳馬吳5月徵召蔣萬安 孫大千：一石四鳥的惡毒伎倆

2018-03-03 15:41

影╱霧鎖基隆 基隆港今年首封港郵輪不能出港

2018-03-03 08:20

最紅發言人背衛生紙？羅紹和送嬰兒尿布照感動人心

2018-03-03 16:50

朱立倫三度勸退？周錫瑋：當初沒我你能選嗎

2018-03-03 13:00

審軍人年改綠布重兵 王定宇、段宜康任召委

2018-03-03 11:37

馬吳聯手徵召蔣萬安選北市？想選的孫大千說話了

2018-03-03 16:12

戴口罩吧！桃園市府發布空氣品質紅色警戒

2018-03-03 11:05

2日遊拚觀光 馬英九：以行動證明花蓮真的很安全

2018-03-03 15:26

今空汙嚴重有原因！環保署：恐持續到下周一

2018-03-03 12:47

空品拉警報！基隆到台南一片紅害 持續至5日

2018-03-03 10:57

台鐵大誤點馬英九也是受害者 凌晨返花下榻災區飯店

2018-03-04 00:52

注意空汙！西部紅害 高屏空氣品質還比較好

2018-03-03 09:42

反年改團體為繆德生祈福 嗆吳敦義挺洪秀柱

2018-03-03 11:14

台灣旅行法 美媒：川普將在未來幾天簽署

2018-03-03 09:10

蘇煥智退黨參選 李俊毅：他政治理想已超脫一般人

2018-03-03 11:47

立院質疑核一、二廠除役配套緩不濟急 台電二次報告說明規畫

2018-03-03 10:44

台電800億蓋集中式核廢料貯存場 全台納選址範圍

2018-03-03 10:45

蘇煥智退黨 藍：用腳投票表達對蔡英文自私的不滿

2018-03-03 13:37

蘇煥智退黨參選北市長 林濁水：濁世中自成典型

2018-03-03 14:45

評兩岸關係 王金平：民進黨「去中化」刺激陸方

2018-03-03 22:50

內定國防委員會召委 王定宇：願與任何人溝通年改

2018-03-03 20:30

挖走朱立倫人馬？侯友宜：我的團隊多是年輕朋友

2018-03-03 11:26

看2018選舉 王金平：大氛圍對在野黨有利

2018-03-03 22:51

蘇煥智退黨參選 柯文哲：參選不意外但脫黨奇怪

2018-03-03 11:24

被問是否脫黨參選？周錫瑋：你頭殼壞去

2018-03-03 14:45

蘇煥智退黨選台北市長 台南有惋惜、祝福

2018-03-03 17:16

民進黨是否推人戰柯文哲？ 游淑慧：已造成綠基層困擾

2018-03-03 15:57

與周錫瑋3度深談 朱立倫：沒有勸退

2018-03-03 19:41

「和媽媽過母親節是很幸福的事」蔡英文2年前曾貼合照

2018-03-03 18:25

救國團發聲明 指黨產會「張冠李戴混淆視聽」

2018-03-03 14:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top