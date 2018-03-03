藍委提案禁監委影響司法獨立 綠委：毫無意義

2018-03-03 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



監察委員陳師孟甫上任，第一案就辦2009年演出「諷扁劇」的司法官，引發外界爭議。為反制陳師孟，國民黨立委賴士葆帶頭提案修「監察法」，要求依照監委職權行使法，監委應該中立、超越黨派。賴也在條文中明定「監委不得以任何形式影響法官獨立審判」。

賴士葆表示，他提修條文也是呼應律師陳長文提出的司法公正審判公投，另外一方面也是為陳師孟「量身訂做」，陳從上任前就一直揚言要辦那些辦綠不辦藍的法官，雖然監委是合議制，最後結果應該不會太大影響，但這樣的政治語言恐會造成寒蟬效應，也已經明確影響司法審判公正。

賴士葆說，其實監察委員職權行使法已經有明定監委必須公正、超越黨派。他提翻修條文只是要把規則在訂得更清楚，在「監察法」第二條中增訂「監委應該超出黨派、保持中立，並不得以任何形式影響法官依法律獨立審判」。

該草案本周五已經院會一讀送交委員會審查，不過司法法制委員會目前民進黨仍占多數，能否順利審查，甚至排審都還存疑。賴士葆強調，法案提出會努力推動，民進黨排或不排，都是一種對司法的態度，就看民進黨怎麼處理。