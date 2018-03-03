親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
藍綠各黨拚選戰
全台空品拉警報
反年改抗爭衝突
台灣旅行法通過
慈湖陵寢遭潑漆
蔬菜爆量價崩跌
政治
軍事
綜合

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

藍委提案禁監委影響司法獨立 綠委：毫無意義

2018-03-03 11:40聯合報 記者胡宥心╱即時報導

監察委員陳師孟甫上任，第一案就辦2009年演出「諷扁劇」的司法官，引發外界爭議。為反制陳師孟，國民黨立委賴士葆帶頭提案修「監察法」，要求依照監委職權行使法，監委應該中立、超越黨派。賴也在條文中明定「監委不得以任何形式影響法官獨立審判」。

賴士葆表示，他提修條文也是呼應律師陳長文提出的司法公正審判公投，另外一方面也是為陳師孟「量身訂做」，陳從上任前就一直揚言要辦那些辦綠不辦藍的法官，雖然監委是合議制，最後結果應該不會太大影響，但這樣的政治語言恐會造成寒蟬效應，也已經明確影響司法審判公正。

賴士葆說，其實監察委員職權行使法已經有明定監委必須公正、超越黨派。他提翻修條文只是要把規則在訂得更清楚，在「監察法」第二條中增訂「監委應該超出黨派、保持中立，並不得以任何形式影響法官依法律獨立審判」。

該草案本周五已經院會一讀送交委員會審查，不過司法法制委員會目前民進黨仍占多數，能否順利審查，甚至排審都還存疑。賴士葆強調，法案提出會努力推動，民進黨排或不排，都是一種對司法的態度，就看民進黨怎麼處理。

對此，民進黨立委李俊俋表示，憲法本就有規定監察委員應該獨立行使職權，超然獨立，賴士葆這樣提案，不知道在搞什麼，不該針對性提案，而是應該適用所有監委，且賴士葆3年前主張廢監察院，請他先搞清楚自己的主張再來，這樣提案毫無意義，但既然按照程序，大家就看著辦。

國民黨立委賴士葆修「監察法」，要求依照監委職權行使法，監委應該中立、超越黨派，被...
國民黨立委賴士葆修「監察法」，要求依照監委職權行使法，監委應該中立、超越黨派，被視為衝著監委陳師孟而來。報系資料照
分享

賴士葆民進黨陳師孟
預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

2018-03-03 12:59

馬英九搭台鐵拚觀光 花蓮2日遊行程曝光

2018-03-03 10:06

震後遊花蓮 馬英九：災後重建需要的還有人潮

2018-03-03 10:53

馬英九有事北返 晚上再回花蓮明走完行程

2018-03-03 14:15

救國團發聲明 指黨產會「張冠李戴混淆視聽」

2018-03-03 14:13

蘇煥智退黨參選 姚文智：驚訝！盼挽留

2018-03-03 14:11

水塔塗鴉搭配樂團 總統府今天很「嘻哈」

2018-03-03 14:07

蘇煥智退黨 藍：用腳投票表達對蔡英文自私的不滿

2018-03-03 13:37

立院召委改選 國防、司法主戰場

2018-03-03 12:49

反制陳師孟 賴士葆提案修「監察法」

2018-03-03 12:47

賴清德：促進兩岸和平發展的立場不會改變

2018-03-03 11:25

辜嚴倬雲呼籲：婦聯會全數資產歸國庫

2018-03-03 00:03

馬英九訪佛光山 星雲勉為國服務

2018-03-02 23:28

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

總統台灣燈會點燈 祈福卡寫下氣象萬千

2018-03-02 20:48

美再點名豬牛議題 外交部：對話表達善意

2018-03-02 20:05

日核食與美豬進口否 賴清德：沒時間表

2018-03-02 20:02

辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55

習近平變習澤東？賴揆：台灣人民希望中國勿走回頭路

2018-03-02 18:33

黃國昌新會期轉戰司委會 鎖定司法改革

2018-03-02 17:52

看到蔡英文臉書分享228類戲劇 鍾沛君：就知選舉到了

2018-03-02 17:28

呼應辜嚴倬雲 潘維剛籲婦聯會385億財產回歸軍用

2018-03-02 17:08

AIT證實：今年夏天啟用金湖路新館

2018-03-02 17:01

搶地盤生死戰 台美「傑利蠑螈」誰最暗黑

2018-03-02 16:59

回應辜嚴倬雲 黨產會籲交回消失的檔案資料

2018-03-02 16:34

黨產會：續查婦聯會 不評論辜嚴倬雲聲明

2018-03-02 15:48

星雲大師鼓勵馬英九「多出來走走為國家服務」

2018-03-02 15:20

外交部：美豬牛是強化雙邊關係的議題 非前提

2018-03-02 14:56

2傑利蠑螈案 恐改寫美國選舉史

2018-03-02 14:44

學者開藥方 讓數學打敗傑利蠑螈

2018-03-02 14:39

辜嚴倬雲籲：婦聯會資產 應可全數轉歸國庫所有

2018-03-02 14:38

台版「傑利蠑螈」選區 這4區被點名

2018-03-02 14:32

立院5月天 重演2007年政治角力？

2018-03-02 14:24

聯晚之眼／立委選區怎麼劃？吵不休

2018-03-02 14:17

吳釗燮：台美貿易不該有前提

2018-03-02 14:08

葉宜津說不要學ㄅㄆㄇㄈ 朱學恒：以為要當教育部長？

2018-03-02 13:37

【即時短評】利益分配選區 中外政治現實的無奈

2018-03-02 13:34

立委選區重劃爭議 學者：不應為政治綁架

2018-03-02 13:32

立委選區將重劃 學者：行政區域應優先調整

2018-03-02 13:19
看更多

熱門文章

雲翠大樓拆光鋪平照曝光 網友慟：多少人的家沒了

2018-03-02 16:34

美通過台灣旅行法 孫大千預警：天下無白吃的午餐

2018-03-02 20:42

馬英九搭台鐵拚觀光 花蓮2日遊行程曝光

2018-03-03 10:06

慈湖潑漆事件 蔡丁貴願負政治道義法律責任

2018-03-02 16:57

批小英背離創黨初衷 蘇煥智退黨選台北市長

2018-03-03 10:01

星雲大師鼓勵馬英九「多出來走走為國家服務」

2018-03-02 15:20

笑到並軌！議員製長輩圖露餡 網友：修圖不能只修一半

2018-03-03 12:59

震後遊花蓮 馬英九：災後重建需要的還有人潮

2018-03-03 10:53

辜嚴倬雲籲：婦聯會資產 應可全數轉歸國庫所有

2018-03-02 14:38

蔣介石靈柩遭潑漆 不滿群眾赴自由台灣黨抗議

2018-03-02 16:58

回應辜嚴倬雲 雷倩：政府不願婦聯會資產全捐給軍人

2018-03-02 22:31

要去蔣又要觀光財 兩蔣陵寢該何去何從？

2018-03-03 08:00

新北政務官辭職輔選侯友宜 周錫瑋籲辦初選辯論

2018-03-03 00:03

反年改團體為繆德生祈福 洪秀柱砲口向內要國民黨反省

2018-03-02 22:38

立院外綁滿祈福黃絲帶 洪秀柱：祈求上天懲罰無良政府

2018-03-02 23:03

吳敦義、洪秀柱同台祈福 群眾反應兩樣情

2018-03-02 21:16

影╱霧鎖基隆 基隆港今年首封港郵輪不能出港

2018-03-03 08:20

休市3天擺爛蔬果？年後菜價崩跌 北市槓農委會

2018-03-03 00:03

馬英九訪佛光山 星雲勉為國服務

2018-03-02 23:28

辜嚴倬雲呼籲：婦聯會全數資產歸國庫

2018-03-03 00:03

軍人年改案堅持3月送立院 吳斯懷：國安危機恐成真

2018-03-03 11:39

賴揆：軍公教年改 7月上路不變

2018-03-03 00:03

軍人年改未溝通？年金辦：溝通密度高 已善盡對話責任

2018-03-02 20:07

「蔣陵」易攻難守 破壞者恐更易得逞

2018-03-02 16:54

朱立倫三度勸退？周錫瑋：當初沒我你能選嗎

2018-03-03 13:00

台旅法通過恐遭打壓？賴揆：台美交往不在乎中國意見

2018-03-02 18:46

辜嚴籲資產歸國庫 雷倩：與過去主張不一致

2018-03-02 18:55

呼應辜嚴倬雲 潘維剛籲婦聯會385億財產回歸軍用

2018-03-02 17:08

將宣布參選台北市長 蘇煥智：台灣不能再等

2018-03-02 17:13

空品拉警報！基隆到台南一片紅害 持續至5日

2018-03-03 10:57

八百壯士祈福晚會 點蠟燭呼喊：繆德生好起來！

2018-03-02 21:18

搶地盤生死戰 台美「傑利蠑螈」誰最暗黑

2018-03-02 16:59

台灣旅行法 美媒：川普將在未來幾天簽署

2018-03-03 09:10

注意空汙！西部紅害 高屏空氣品質還比較好

2018-03-03 09:42

謝政達請辭新北勞工局 陪侯友宜打選戰

2018-03-02 18:56

看到蔡英文臉書分享228類戲劇 鍾沛君：就知選舉到了

2018-03-02 17:28

反年改團體為繆德生祈福 嗆吳敦義挺洪秀柱

2018-03-03 11:14

辜嚴倬雲聲明 盼婦聯會全部資產回國庫

2018-03-02 14:44

蘇煥智退黨參選 柯文哲：參選不意外但脫黨奇怪

2018-03-03 11:24

蘇煥智退黨參選 李俊毅：他政治理想已超脫一般人

2018-03-03 11:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top